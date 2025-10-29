< sekcia Zahraničie
Francúzi schválili zákon o znásilnení ako sexuálnom akte bez súhlasu
Paríž 29. októbra (TASR) - Francúzski poslanci v stredu schválili návrh zákona, ktorý definuje znásilnenie ako akýkoľvek sexuálny akt bez súhlasu účastníka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Návrh zákona minulý týždeň schválila dolná komora parlamentu. Po tom, čo ho francúzsky Senát v stredu podporil v záverečnom hlasovaní, trestný zákonník teraz zakotví princíp súhlasu do definície trestného činu znásilnenia.
Podľa poslankyne Véronique Riottonovej, ktorá je spoluautorkou návrhu zákona, nový text signalizuje prechod „od kultúry znásilnenia ku kultúre súhlasu“.
Súhlas, ako sa uvádza v texte, musí byť „slobodný a informovaný, konkrétny, predchádzajúci a odvolateľný“ a hodnotený podľa okolností. Zdôrazňuje sa, že nemožno ho vyvodiť z „mlčania alebo absencie reakcie“.
„Súhlas neexistuje, ak je sexuálny akt spáchaný prostredníctvom násilia, nátlaku, vyhrážok alebo zaskočenia - bez ohľadu na jeho povahu,“ uvádza sa tiež v texte.
Skupiny zastupujúce práva obetí znásilnenia reformu privítali, zároveň však upozornili, že musí byť sprevádzaná hlbšími spoločenskými zmenami. „Je to historický krok vpred, ktorý nasleduje kroky viacerých iných európskych krajín,“ povedala pre AFP Lola Schulmannová, právnička z organizácie Amnesty International vo Francúzsku. „Je to len jeden krok a my vieme, že k ukončeniu beztrestnosti rodovo podmieneného a sexuálneho násilia nás čaká ešte dlhá cesta,“ dodala.
Skupina za práva žien CIDFF vyzvala, aby bola reforma sprevádzaná zlepšením úrovne sexuálnej výchovy, školením príslušníkov polície a justície a zvýšením zdrojov pre podporné organizácie.
Návrh zákona prichádza v čase, keď prípad Gisle Pelicotovej vo Francúzsku opäť rozprúdil debatu o súhlase pri pohlavnom styku. Jej bývalý manžel bol odsúdený za to, že ju počas manželstva nadrogoval a pozval desiatky cudzích mužov, aby ju znásilňovali.
Zákony o znásilnení v súvislosti s absenciou súhlasu už existujú v iných európskych krajinách vrátane Nemecka, Holandska, Španielska a Švédska.
