Francúzi skritizovali Libanon za neschopnosť vyšetriť výbuch v Bejrúte

Bejrút 4. februára (TASR) - Francúzsko vo štvrtok ostro kritizovalo libanonských predstaviteľov za neschopnosť odhaliť príčiny masívneho výbuchu, pri ktorom pred šiestimi mesiacmi - 4. augusta 2020 - prišlo o život viac ako 190 ľudí a ktorý spustošil časť Bejrútu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



"Je neprijateľné, aby šesť mesiacov po výbuchu libanonský ľud stále čakal na odpovede svojich lídrov," uviedla francúzska veľvyslankyňa v Libanone Anne Grilloová.



K výbuchu a následnému požiaru došlo v objekte, kde sa nachádzal dusičnan amónny. Libanonská televízia LBCI vtedy uviedla, že explóziu mohla spôsobiť iskra zo zvárania. Zvárači sa totiž snažili uzavrieť otvor, ktorým sa dalo do skladu dostať.



Pri výbuchu a požiari prišlo o život viac ako 190 ľudí a asi 6000 utrpelo zranenia. Explózia a následná tlaková vlna spôsobili v priľahlých častiach Bejrútu obrovské materiálne škody. O strechu nad hlavou prišlo vyše 300.000 osôb.



Po augustovom výbuchu sa francúzsky prezident Emmanuel Macron podujal pomôcť postaviť libanonskú ekonomiku na nohy a rozptýliť silný hnev verejnosti. Macron od výbuchu navštívil Libanon dvakrát a pokúšal sa nájsť medzi politikmi fungujúcu dohodu na vzniku reformne orientovanej vlády - a varoval, že zastaví peniaze na ozdravenie krajiny od darcov, ak nenastane v tejto otázke pokrok.



Bývalý premiér Hassán Dijáb sa rozhodol po augustovom výbuchu v prístave odísť z funkcie. Jeho dezignovaný nástupca Mustafá Adíb odstúpil v septembri minulého roku, keď sa mu nepodarilo dosiahnuť konsenzus potrebný na zostavenie vlády. Terajší libanonský premiér Saada Harírí sľuboval hneď po nástupe do funkcie vlani v októbri technokratickú vládu odhodlanú podporiť reformy podporované francúzskou stranou.



Francúzska veľvyslankyňa Grilloová dodala, že šesť mesiacov po výbuchu "je neprijateľné, aby bol Libanon stále bez vlády, ktorá by riešila sociálnu a sanitárnu krízu a začala štrukturálne reformy" potrebné na zotavenie a stbilizáciu krajiny. "Všetkým vedúcim predstaviteľom tejto krajiny chcem povedať, že vaša individuálna a kolektívna zodpovednosť je značná. Buďte dostatočne odvážni a Francúzsko vám pomôže," prisľúbila Grilloová.