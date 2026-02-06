< sekcia Zahraničie
Francúzi údajne odhalili klamlivú kampaň spájajúcu Macrona a Epsteina
Jeffrey Epstein bol americký finančník a odsúdený sexuálny delikvent, ktorý sa stal škandálnym symbolom pre zneužívanie maloletých dievčat v prospech prominentných klientov.
Autor TASR
Paríž 6. februára (TASR) - Francúzsko odhalilo dezinformačnú kampaň napojenú na Rusko, ktorá spája prezidenta Emmanuela Macrona s americkým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom, uviedol v piatok vládny zdroj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vládna inštitúcia Viginum, ktorej úlohou je odhaľovanie digitálnych dezinformačných kampaní, v stredu zaznamenala vymyslený článok „obviňujúci prezidenta Emmanuela Macrona zo zapojenia do Epsteinovej aféry“, povedal zdroj AFP. Bol zverejnený na falošnej webovej stránke, ktorá sa vydávala za francúzsku mediálnu spoločnosť (France-Soir).
Dezinformačnú kampaň spustil projekt Storm-1516, ktorý šíri vymyslený obsah. Podľa Viginum za tým stojí sieť CopyCop s napojením na amerického utečenca žijúceho v Rusku Johna Marka Dougana. Podľa denníka The New York Times ide o kľúčovú postavu ruských dezinformačných operácií proti Západu.
Prvý účet, ktorý zdieľal správu v online priestore, je dlhoročným a častým sprostredkovateľ operácií Storm-1516, vysvetlil zdroj. Následne to zdieľalo viacero účtov, ktoré Viginum monitoruje.
V stredu sa France-Soir dištancoval od vymysleného článku. „Webová stránka http://france-soir.net nemá žiadnu spojitosť s France-Soir,“ uviedol.
Jeffrey Epstein bol americký finančník a odsúdený sexuálny delikvent, ktorý sa stal škandálnym symbolom pre zneužívanie maloletých dievčat v prospech prominentných klientov. Jeho smrť vo väzbe v roku 2019 úrady označili za samovraždu. Vzhľadom na jeho kontakty s vplyvnými celebritami, miliardármi a politikmi to vyvolalo špekulácie o možnej vražde.
