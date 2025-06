Blokovanie pomoci Gaze: Paríž hovorí o spolupáchateľstvo na genocíde

Paríž 6. júna (TASR) - Francúzska prokuratúra pre boj proti terorizmu začala vyšetrovať podozrenia zo spolupáchateľstva na genocíde a z podnecovania ku genocíde. Podnet sa týka Izraelčanov s francúzskym občianstvom, ktorí údajne bránili dodávkam humanitárnej pomoci určenej pre palestínske civilné obyvateľstvo v Pásme Gazy. Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj oboznámený s prípadom, píše TASR.



Vyšetrovanie sa začalo na základe trestného oznámenia, ktoré podala Francúzska židovská únia za mier (UFJP) spolu s jednou palestínskou obeťou s francúzskym občianstvom.



Toto trestné oznámenie podali ešte v novembri 2023. Konkrétni jednotlivci sú v ňom obvinení zo „zorganizovania, účasti a výziev na konkrétne aktivity s cieľom zablokovať humanitárnu pomoc“ vrátane fyzického bránenia prejazdu nákladných áut na hraničných priechodoch Nicana (medzi Egyptom a Izraelom) a Kerem Šalom, ktorý je hlavnou vstupnou bránou pre pomoc do Pásma Gazy z izraelskej strany.



Podľa žaloby sú medzi podozrivými aj členovia proizraelských iniciatív Israel is forever a Cav-9, ktoré sú známe tým, že bránia doprave humanitárnej pomoci pre Gazanov, lebo tvrdia, že takto sa pomáha palestínskemu militantnému hnutiu Hamas. Počet vyšetrovaných osôb zatiaľ nebol zverejnený.



Právne zástupkyne žalobcov vyjadrili spokojnosť so začatím vyšetrovania.



Pojem genocída sa v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy objavuje čoraz častejšie – používajú ho niektoré ľudskoprávne organizácie, právnici a v posledných mesiacoch aj niektorí izraelskí historici. Izrael akékoľvek obvinenia z genocídy rozhodne odmieta, pričom zdôrazňuje okolnosti svojho vzniku po holokauste počas druhej svetovej vojny.



Medzinárodný súdny dvor OSN (ICJ) zatiaľ nestanovil, či sa v Pásme Gazy odohráva genocída. V rozsudkoch z januára, marca a mája 2024 však vyzval Izrael, aby urobil všetko pre zabránenie činom genocídy, vrátane umožnenia dodávok nevyhnutnej humanitárnej pomoci do obliehanej oblasti.



Pre podozrenia zo spolupáchateľstva na vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti vrátane používania vyhladovania ako vojnového nástroja v Pásme Gaze vydal v novembri 2024 Medzinárodný trestný súd (ICC) zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Izrael jurisdikciu ICC neuznáva.