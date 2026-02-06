< sekcia Zahraničie
Francúzi vyšetrujú exministra kultúry Langa pre kontakty s Epsteinom
Šéfa rezortu diplomacie Jeana-Noëla Barrota o predvolanie Langa požiadal Elyzejský palác aj kancelária premiéra Sébastiena Lecornua.
Autor TASR
Paríž 6. februára (TASR) - Francúzske ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo bývalého ministra kultúry Jacka Langa, aby vysvetlil svoje prepojenie na amerického sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. S odvolaním sa na zdroj z okolia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o tom vo štvrtok informovala agentúra AFP, píše TASR.
Šéfa rezortu diplomacie Jeana-Noëla Barrota o predvolanie Langa požiadal Elyzejský palác aj kancelária premiéra Sébastiena Lecornua. Nemenovaný zdroj bez ďalších podrobností potvrdil, že 86-ročný exminister bol na ministerstvo skutočne predvolaný.
Langova dcéra a bývalá herečka Caroline po tom, ako sa objavili informácie o prepojení rodiny s Epsteinom, v pondelok odstúpila z funkcie predsedníčky odborového zväzu filmových producentov. Uviedla, že s Epsteinom, ktorého jej predstavil režisér Woody Allen, sa stretla približne 15-krát medzi rokmi 2012 a 2019, pričom ona aj jej otec podľa vlastných slov o jeho konaní netušili.
Lang sa, naopak, svojho súčasného postu prezidenta Inštitútu arabského sveta v Paríži odmietol vzdať. V stredu sa podľa stanice BMFTV obhajoval tým, že bol naivný, a o Epsteinovej minulosti v čase ich vzťahu „nikdy“ nevedel. Macronova kancelária je však podľa citovaného zdroja presvedčená, že Lang by mal „myslieť na inštitúciu“, ktorej predsedá od roku 2013.
Proti bývalému politikovi Socialistickej strany (PS) ani jeho dcére nebolo vznesené žiadne obvinenie. Ich mená sa objavili v spisoch týkajúcich sa Epsteina, ktoré zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti. To však automaticky neznamená, že sa dopustili protiprávneho konania, upozornila AFP.
V najnovšej sérii zverejnených dokumentov sa vyskytujú aj mená viacerých známych osobností, ako napríklad miliardár Elon Musk, spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates či americký prezident Donald Trump.
Multimilionár Epstein, známy svojimi kontaktmi s celebritami, politikmi a miliardármi, spáchal samovraždu vo väzení v New Yorku mesiac po svojom zatknutí v roku 2019. Podľa vyšetrovania Epstein vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej organizoval stretnutia majetných a vplyvných osôb s neplnoletými dievčatami. Sexuálneho zneužívania dievčat sa údajne dopúšťal aj samotný Epstein.
Šéfa rezortu diplomacie Jeana-Noëla Barrota o predvolanie Langa požiadal Elyzejský palác aj kancelária premiéra Sébastiena Lecornua. Nemenovaný zdroj bez ďalších podrobností potvrdil, že 86-ročný exminister bol na ministerstvo skutočne predvolaný.
Langova dcéra a bývalá herečka Caroline po tom, ako sa objavili informácie o prepojení rodiny s Epsteinom, v pondelok odstúpila z funkcie predsedníčky odborového zväzu filmových producentov. Uviedla, že s Epsteinom, ktorého jej predstavil režisér Woody Allen, sa stretla približne 15-krát medzi rokmi 2012 a 2019, pričom ona aj jej otec podľa vlastných slov o jeho konaní netušili.
Lang sa, naopak, svojho súčasného postu prezidenta Inštitútu arabského sveta v Paríži odmietol vzdať. V stredu sa podľa stanice BMFTV obhajoval tým, že bol naivný, a o Epsteinovej minulosti v čase ich vzťahu „nikdy“ nevedel. Macronova kancelária je však podľa citovaného zdroja presvedčená, že Lang by mal „myslieť na inštitúciu“, ktorej predsedá od roku 2013.
Proti bývalému politikovi Socialistickej strany (PS) ani jeho dcére nebolo vznesené žiadne obvinenie. Ich mená sa objavili v spisoch týkajúcich sa Epsteina, ktoré zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti. To však automaticky neznamená, že sa dopustili protiprávneho konania, upozornila AFP.
V najnovšej sérii zverejnených dokumentov sa vyskytujú aj mená viacerých známych osobností, ako napríklad miliardár Elon Musk, spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates či americký prezident Donald Trump.
Multimilionár Epstein, známy svojimi kontaktmi s celebritami, politikmi a miliardármi, spáchal samovraždu vo väzení v New Yorku mesiac po svojom zatknutí v roku 2019. Podľa vyšetrovania Epstein vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej organizoval stretnutia majetných a vplyvných osôb s neplnoletými dievčatami. Sexuálneho zneužívania dievčat sa údajne dopúšťal aj samotný Epstein.