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Francúzi vzali do väzby ruského kapitána zaisteného tankera Tagor
Tanker Tagor po zadržaní eskortovalo francúzske námorníctvo do zálivu Douarnenez v departemente Finistere na západe Francúzska, kde v súčasnosti kotví.
Autor TASR
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Paríž 3. júna (TASR) - Francúzske úrady informovali ruské veľvyslanectvo v Paríži, že kapitán tankera Tagor, ktorý Francúzsko v nedeľu zadržalo počas plavby v Atlantickom oceáne, bol v utorok vzatý do väzby. S odvolaním sa na ruskú štátnu agentúru TASS o tom v stredu informoval denník Le Monde, píše TASR. Francúzske úrady túto informáciu zatiaľ oficiálne nepotvrdili.
Podľa agentúry TASS ruské veľvyslanectvo zároveň požiadalo francúzske ministerstvo zahraničných vecí o zabezpečenie konzulárneho prístupu ku kapitánovi lode, ktorý sa označil za ruského občana.
Tanker Tagor po zadržaní eskortovalo francúzske námorníctvo do zálivu Douarnenez v departemente Finistere na západe Francúzska, kde v súčasnosti kotví. Prokuratúra v meste Brest medzičasom začala vyšetrovanie, ktoré sa týka viacerých podozrení vrátane nepreukázania štátnej príslušnosti plavidla, absencie vlajky a neuposlúchnutia výziev úradov.
Podľa prokurátora v Breste kapitán tankera opakovane odmietol riadiť sa pokynmi francúzskeho vojenského námorníctva, čo si napokon vyžiadalo prevzatie kontroly nad plavidlom zo strany francúzskych úradov.
Rusko označilo zadržanie tankera za nezákonné a „hraničiace s medzinárodným pirátstvom“.
Plavidlo, ktoré sa podľa francúzskych úradov plavilo pod falošnou vlajkou, podlieha medzinárodným sankciám uvaleným na ruskú tzv. tieňovú flotilu. Podľa medializovaných správ tanker vyplával z ruského prístavu Murmansk. K jeho zadržaniu došlo v nedeľu 31. mája v oblasti ležiacej viac ako 400 námorných míľ (740 kilometrov) západne od cípu Bretónska na severozápade Francúzska.
Podľa agentúry TASS ruské veľvyslanectvo zároveň požiadalo francúzske ministerstvo zahraničných vecí o zabezpečenie konzulárneho prístupu ku kapitánovi lode, ktorý sa označil za ruského občana.
Tanker Tagor po zadržaní eskortovalo francúzske námorníctvo do zálivu Douarnenez v departemente Finistere na západe Francúzska, kde v súčasnosti kotví. Prokuratúra v meste Brest medzičasom začala vyšetrovanie, ktoré sa týka viacerých podozrení vrátane nepreukázania štátnej príslušnosti plavidla, absencie vlajky a neuposlúchnutia výziev úradov.
Podľa prokurátora v Breste kapitán tankera opakovane odmietol riadiť sa pokynmi francúzskeho vojenského námorníctva, čo si napokon vyžiadalo prevzatie kontroly nad plavidlom zo strany francúzskych úradov.
Rusko označilo zadržanie tankera za nezákonné a „hraničiace s medzinárodným pirátstvom“.
Plavidlo, ktoré sa podľa francúzskych úradov plavilo pod falošnou vlajkou, podlieha medzinárodným sankciám uvaleným na ruskú tzv. tieňovú flotilu. Podľa medializovaných správ tanker vyplával z ruského prístavu Murmansk. K jeho zadržaniu došlo v nedeľu 31. mája v oblasti ležiacej viac ako 400 námorných míľ (740 kilometrov) západne od cípu Bretónska na severozápade Francúzska.