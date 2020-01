Francúzi začali rokovania o spôsoboch financovania dôchodkovej reformy

30. januára (TASR) - Odborárski predáci a vyjednávači francúzskej vlády sa vo štvrtok v Paríži zišli na rokovaniach, ktorých cieľom je nájsť finančné zdroje potrebné na odstránenie deficitu v dôchodkovom systéme. Informovala o tom agentúra AFP.



Podľa nej ide o poslednú fázu v procese prípravy reformy penzijného systému, ktorej návrh vo Francúzsku vyvolal najdlhšie trvajúci štrajk v doprave za posledné desaťročia.



Rozhovory boli zvolané po tom, čo premiér Édouard Philippe začiatkom januára ustúpil a stiahol z penzijnej reformy klauzulu, podľa ktorej by sa v novom "univerzálnom dôchodkovom systéme" zákonný vek odchodu do dôchodku zvýšil z terajších 62 na 64 rokov.



Philippe vtedy stanovil trojmesačnú lehotu na nájdenie peňazí, ktorými by sa vzniknutý deficit vykryl. V opačnom prípade pohrozil znížením vyplácanej sumy dôchodkov pre všetkých ľudí, ktorí odídu do predčasného dôchodku, teda pred dovŕšením 64. roku života.



Tí, ktorí by pracovali dlhšie ako do 64 rokov, by zasa mali nárok na vyšší dôchodok.



Reforma dôchodkového systému vo Francúzsku bola jedným z hlavných bodov predvolebnej kampane súčasného prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý chcel aj takto v krajine dosiahnuť oživenie hospodárskeho rastu a zníženie vládnych výdavkov.



Nový bodový systém by mal byť uvedený do praxe od roku 2022. Ovplyvní pritom iba tých zamestnancov, ktorí sa narodili po roku 1974.



Reformou terajšieho dôchodkového systému chce Macronova vláda zjednotiť komplikovaný a podľa nej aj nespravodlivý systém so 42 rôznymi úpravami a znížiť miliardový deficit dôchodkových fondov, ako aj stabilizovať dôchodkový systém vzhľadom na demografický vývoj.



Kým prezident Macron tvrdí, že starý systém bol nespravodlivý, zastaraný a príliš nákladný pre krajinu s rastúcou dĺžkou života, podľa odborov nový plán ohrozuje ťažko vybojované práva zamestnancov.



Odborári vládny návrh dôchodkovej reformy odmietli a od 5. decembra pokračujú v štrajku, ktorý sa prejavuje najviac vo verejnej doprave, ale aj v ďalších sektoroch vrátane justície, školstva či zdravotníctva. Od začiatku decembra sa okrem štrajkov vo Francúzsku konalo aj niekoľko masových celoštátnych zhromaždení a protestov organizovaných odborármi.