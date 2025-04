Francúzi zadržali mužov podozrivých z plánovania teroristického útoku

Paríž 7. apríla (TASR) - Francúzska polícia zmarila prípravy teroristického útoku, ktorý sa mal odohrať podľa scenára podobného teroristickým atentátom z 13. novembra 2015. V súvislosti s týmto prípadom polícia zadržala dvoch mužov, ktorí sú obvinení z teroristického sprisahania a držby výbušného zariadenia. Tretí muž bol obvinený z neoznámenia teroristického trestného činu; je vyšetrovaný na slobode a je pod súdnym dohľadom. S odvolaním sa na národnú protiteroristickú prokuratúru (PNAT) o tom v pondelok informovali denník Le Parisien a agentúra AFP, píše TASR.



Podľa televízie RTL hlavným podozrivým je 19-ročný muž žijúci v meste Dunkerque na severe Francúzska, ktorý na sociálnych sieťach monitoroval stránky s džihádistickým obsahom a zložil prísahu vernosti Islamskému štátu (IS).



Pri domovej prehliadke u neho vyšetrovatelia našli sľub vernosti IS, podomácky vyrobenú vestu atentátnika s výbušninami, návod na výrobu TATP - výbušniny používanej často pri samovražedných útokoch.



Podľa denníka Le Parisien muž mal v úmysle spáchať útok na verejnom mieste. Údajne zvažoval niekoľko cieľov: mládežnícke centrum, reštauráciu, nočný klub alebo lokalitu patriacu židovskej komunite. Mladík na svojich sociálnych sieťach - najmä na sieťach Snapchat a Telegram -, podnecoval používateľov k džihádu a spustil aj nábor mladých ľudí ochotných zapojiť sa do takejto akcie. Mal na mysli útoky podobné tomu v parížskom hudobnom klube Bataclan v roku 2015 a v parížskej štvrti Opéra z roku 2018.



Mladík v policajnej väzbe síce priznal, že mal takýto plán, ale súčasne naznačil, že sa od neho „upustilo“. Ešte deň pred svojím zatknutím bol však na sociálnych sieťach veľmi aktívny.