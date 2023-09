Francúzi zatkli bývalého predstaviteľa Rwandy za genocídu v roku 1994

Paríž 23. septembra (TASR) - Francúzsko tento týždeň zatklo a obvinilo z genocídy v roku 1994 bývalého regionálneho predstaviteľa Rwandy. V sobotu to potvrdil zdroj blízky prípadu, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Pierre Kayondo je bývalý prefekt regiónu Kibuye a poslanec parlamentu. Bol zatknutý v utorok a obvinený zo spoluúčasti na genocíde a zločinoch proti ľudskosti. Ako uviedol pre agentúru AFP zdroj, ktorý si neželal byť menovaný, po zatknutí bol umiestnený do väzby.



Kayonda vyšetrujú vo Francúzsku od roku 2021, keď proti nemu združenie obetí genocídy Kolektív občianskych strán Rwandy (CPCR) podalo sťažnosť. V tom čase mal žiť v prístavnom meste Le Havre na severe Francúzska.



Spoluzakladateľ CPCR Alain Gauthier ocenil, že "po sťažnosti sa začalo vyšetrovania, a že sa o pána Kayonda zaujímala spravodlivosť. Je to dobré."



Francúzsko sa stalo jednou z hlavných destinácií pre utečencov z Rwandy, ktorí sa pokúšajú uniknúť spravodlivosti za svoj podiel na masakroch. Počas 100 dní v roku 1994 bolo počas nich zabitých približne 800.000 ľudí, väčšina etnických Tutsiov.



Rwanda pod vedením prezidenta Paula Kagameho príležitostne obviňovala Paríž z malej aktivity v snahe postaviť ich pred súd a neochoty vydať podozrivých na stíhanie do vlasti.



Vzťahy medzi oboma krajinami sa zlepšili v roku 2021 po zverejnení správy historikov na objednávku prezidenta Emmanuela Macrona. V nej sa priznáva "drvivá" zodpovednosť Francúzska za to, že nedokázalo zastaviť masakry.



Francúzsko od roku 2014 odsúdilo bývalého šéfa špionáže Rwandy, dvoch bývalých starostov, hotelového šoféra a vysokopostaveného úradníka. V súčasnosti je súdený bývalý vojenský policajt.