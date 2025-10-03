< sekcia Zahraničie
Francúzka, ktorá unikla nacistickému masakru,zomrela vo veku 100 rokov
Po porážke nacistického Nemecka a oslobodení Francúzska sa Senonová pridala k odborovému zväzu CGT a vstúpila do komunistickej strany.
Paríž 3. októbra (TASR) - Feministka a odborová aktivistka Camille Senonová, ktorá unikla nacistickému masakru v dedine Oradour-sur-Glane v strednom Francúzsku, zomrela vo štvrtok vo veku 100 rokov, informovala kancelária tamojšieho starostu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Senonová pracovala v meste Limoges a do rodnej dediny sa vracala 10. júna 1944, keď jednotky SS nacistického Nemecka vtrhli do Oradour-sur-Glane. Zabili 642 obyvateľov, vrátane celej jej rodiny.
„To, čo som potom videla, sa ťažko opisuje. Nezostala tam jediná živá duša,“ dodala. Väčšina obetí boli ženy a deti. Sama unikla len vďaka náhode.
Po porážke nacistického Nemecka a oslobodení Francúzska sa Senonová pridala k odborovému zväzu CGT a vstúpila do komunistickej strany. V odborovom hnutí, ktoré ovládali muži, sa vypracovala až na čelo jednej zo sekcií CGT v Paríži. Angažovala sa tiež v združeniach rodín obetí nacizmu.
Senonová sa označovala za „večnú rebelku“ a počas svojho života sa nikdy nevzdala boja za práva žien. „Keď som začala pracovať, ... ženy ešte museli žiadať svojho šéfa o povolenie na sobáš! Mizogýnia a každodenný sexizmus boli všade, aj v odboroch,“ vysvetlila Senonová.
„Je dôležité pripomínať mladým ľuďom, aby nekompromitovali svoje hodnoty a zostali optimistickí za každých okolností,“ povedala. „Lebo aj keď je svet, s ktorým sa stretávame, znepokojujúci, život mi ukázal, že nikdy nie je čas na zúfalstvo,“ dodala Senonová.
