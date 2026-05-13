Francúzka nakazená hantavírusom je na JIS
Žena staršia ako 65 rokov má aj iné zdravotné problémy a trpí najťažšou formou ochorenia postihujúcej pľúca.
Autor TASR
Paríž/Haag 13. mája (TASR) — Občianka Francúzka, ktorú cez víkend previezli do vlasti z výletnej lode MV Hondius, kde sa rozšíril smrteľný hantavírus, v utorok premiestnili na jednotku intenzívnej starostlivosti a napojili na umelú pľúcnu ventiláciu. Uviedol to Xavier Lescure, špecialista na infekčné choroby v parížskej nemocnici Bichat-Claude-Bernard, podľa ktorého žena staršia ako 65 rokov má aj iné zdravotné problémy a trpí najťažšou formou ochorenia postihujúcej pľúca. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Pacientka je jedným z piatich francúzskych občanov, ktorí boli po návrate z lode umiestnení do izolácie. V nedeľu večer začala cítiť veľmi zle a test u nej potvrdil nákazu hantavírusom.
Človek sa môže hantavírusom nakaziť pri kontakte s hlodavcami, ako sú potkany a myši, najmä s ich močom, trusom a slinami. Spomínaná Francúzska trpí hantavírusovým pľúcnym syndrómom (HPS), potenciálne smrteľným ochorením, ktoré postihuje pľúca. Príznaky HPS - únava, horúčka alebo bolesti svalov - sa zvyčajne začínajú prejavovať jeden až osem týždňov po kontakte s infikovaným hlodavcom. Ochorenie spôsobuje kmeň hantavírusu Andes, ktorý sa zatiaľ ako jediný preukázateľne prenáša z človeka na človeka.
Francúzske úrady zároveň identifikovali 22 osôb, s ktorými sa mohli stretnúť potenciálni prenášači vírusu. Ministerka zdravotníctva Stéphanie Ristová uviedla, že všetky tieto osoby boli „kontaktované, testované, hospitalizované a sú pod prísnym dohľadom“.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v reakcii na aktuálnu situáciu vyhlásil, že hantavírus je vo Francúzsku „pod kontrolou“. Na summite Africa Forward v Keni v utorok povedal, že vláda prijala správne rozhodnutia a zaviedla „mimoriadne prísne pravidlá“.
Holandské úrady v utorok oznámili, že všetkých 26 cestujúcich, ktorí v nedeľu večer dorazili do Holandska prvým evakuačným letom, malo negatívne testy na hantavírus. Oznámil to Národný inštitút pre verejné zdravie a životné prostredie (RIVM), podľa ktorého boli každému na letisku odobraté vzorky na laboratórne testovanie. Napriek negatívnemu testu musia zostať v karanténe. Neskôr v Holandsku pristáli ďalšie dva repatriačné lety s 28 evakuovanými osobami, ktoré tiež pôjdu do karantény.
Hantavírus je endemický najmä v Argentíne, odkiaľ loď v apríli vyplávala. Neexistuje proti nemu vakcína ani špecifická liečba. V dôsledku infekcie doteraz zomreli traja pasažieri – manželský pár z Holandska a občianska Nemecka. Olivier Schwartz, virológ z Pasteurovho inštitútu v Paríži, v utorok uviedol, že doteraz boli sekvenované dve vzorky vírusu - jedna v Zürichu a jedna v Paríži. Zatiaľ podľa neho medzi nimi neboli zistené nijaké zásadné rozdiely, ani neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by vírus zmutoval.
Denník Le Figaro v utorok napísal, že holandský pár, ktorý sa plavil na lodi MV Hondius, navštívil skládku odpadu v Argentíne, kde chcel obdivovať vzácneho vtáka karakaru bielokrkú (Phalcoboenus albogularis). Skúsení ornitológovia vedia, že sa dajú na skládke neďaleko mesta Ushuaia, odkiaľ loď vyrazila na svoju plavbu. Tento vták sa živí aj zdochlinami a malými stavovcami.
