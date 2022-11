Francúzka strana RN zvolila Bardellu za nástupcu líderky Le Penovej

Paríž 5. novembra (TASR) - Francúzska krajne pravicová strana Národné združenie (RN) v sobotu na svojom zjazde zvolila Jordana Bardellu za nástupcu líderky strany Marin Le Penovej. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Bardella (27) získal od členov strany 85 percent hlasov, čím porazil Louisa Aliota, starostu juhofrancúzskeho mesta Perpignan. Toho podporilo 15 percent členov. RN sa usiluje posunúť sa viac k politickému hlavnému prúdu, píše AFP.



Le Penová sa podľa svojich vyjadrení chce sústrediť na vedenie 89 poslancov strany v dolnej komore francúzskeho parlamentu, kde pôsobí ako šéfka poslaneckého klubu RN.



Jordan Bardella je od roku 2019 poslancom Európskeho parlamentu a podľa AFP bol favoritom na víťazstvo. Ide o prvého lídra strany RN od jej vzniku, ktorý nenesie meno Le Pen, všíma si AFP.



Na čele tejto strany bol od jej vzniku v roku 1972 Jean-Marie Le Pen, ktorého v roku 2011 nahradila jeho dcéra Marine Le Penová. Strana sa v tom čase volala Národný front.



Le Penová ju neskôr premenovala na Národné združenie, a to aj v snahe dištancovať sa od jej predošlej povesti xenofóbneho a rasistického politického subjektu.



Bardella bol dočasným predsedom RN od minulého roka, keď Le Penová vstúpila do súboja o post francúzskeho prezidenta, pripomína AFP. Vo druhom kole volieb v apríli tohto roka však neuspela v súboji so súčasným prezidentom Emmanuelom Macronom.