Pondelok 11. máj 2026
Francúzka z lode MV Hondius mala pozitívny test na hantavírus

Cestujúcich striekajú dezinfekčným prostriedkom španielski vládni úradníci pred nástupom do lietadla po vylodení z výletnej lode MV Hondius zasiahnutej hantavírusom na letisku Tenerife na Kanárskych ostrovoch v Španielsku v nedeľu 10. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Paríž 11. mája (TASR) - Francúzka repatriovaná z lode MV Hondius mala pozitívny test na hantavírus. Uviedla to v pondelok francúzska ministerka zdravotníctva Stéphanie Ristová, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Žena je jednou z piatich repatriovaných pasažierov francúzskej národnosti, ktorí boli po návrate do vlasti umiestnení do izolácie v Paríži. Ristová pre rozhlasovú stanicu France Inter uviedla, že v nedeľu sa začala cítiť zle a „testy prišli späť pozitívne“. Štyria zvyšní pasažieri sú doteraz negatívni, ale ešte budú testovaní.

Od vypuknutia nákazy na lodi MV Hondius zomreli traja pasažieri – holandský manželský pár a Nemka. Hantavírus je zriedkavé ochorenie, ktoré sa zvyčajne šíri medzi hlodavcami.

Endemicky sa vyskytuje najmä v Argentíne, odkiaľ loď v apríli vyplávala. Kmeň hantavírusu Andes, jediný, ktorý sa môže prenášať z človeka na človeka a ktorý bol potvrdený u niektorých nakazených, nebol v provincii Ohňová zem zaznamenaný od roku 1996. Neexistuje proti nemu vakcína ani špecifická liečba.

Svetová zdravotnícka organizácia zdôraznila, že globálne riziko pre verejné zdravie je nízke a odmieta paralely s pandémiou COVID-19.
