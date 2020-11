Ľavicový politik Mélenchon chce opäť kandidovať za prezidenta

Paríž 9. novembra (TASR) – Francúzsky ľavicový politik Jean-Luc Mélenchon chce v roku 2022 opäť kandidovať za prezidenta. Podmienil to však tým, že jeho kandidatúru musí prostredníctvom online petície podporiť 150 000 ľudí. Informovala o tom agentúra DPA.



„Chcel by som prispieť k tomu, aby sme sa opäť tešili na budúcnosť," napísal Mélenchon vo vyhlásení zverejnenom v nedeľu večer. Uviedol v ňom tiež, že je za to, aby občania mali možnosť nominovať prezidentského kandidáta.



Šesťdesiatdeväťročný Mélenchon by v roku 2022 kandidoval za prezidenta tretíkrát. Vo voľbách v roku 2017 získal v prvom kole zhruba sedem miliónov hlasov, do druhého kola nakoniec postúpili sociálno-liberálny kandidát a súčasný prezident Emmanuel Macron a pravicová populistka Marine Le Penová. Tá už dávnejšie oznámila, že v roku 2022 bude opäť kandidovať.



Mélenchon sa narodil v marockom Tangeri a do Francúzska prišiel ako 11-ročný. Pred angažovaním sa v politike študoval filozofiu a pracoval ako učiteľ. Bol dlhoročným členom socialistickej strany, no v roku 2017 kandidoval so svojou ľavicovou populistickou stranou Nepoddajné Francúzsko (LFI).



V decembri 2019 bol Mélenchon odsúdený na tri mesiace odňatia slobody podmienečne a pokutu 8000 eur za kladenie odporu a provokovanie počas policajnej prehliadky v sídle strany v októbri 2018. Celý proces voči svojej osobe označil za politický.