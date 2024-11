Francúzovi, čo roky dával znásilňovať svoju ženu, žiadajú 20 rokov

Avignon 25. novembra (TASR) - Pre Francúza, ktorý roky nechával desiatky mužov znásilňovať svoju zdrogovanú manželku a nahrával si to, žiada prokuratúra v meste Avignon trest odňatia slobody v trvaní 20 rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúra AFP.



Súdny proces v prípade organizovania znásilnení a sexuálneho zneužívania Gisele Pelicotovej, v súčasnosti už bývalej manželky hlavného obvineného, sa začal v septembri. Pred súd v juhofrancúzskom Avignone predstúpilo 49 obvinených, ďalší je súdený v neprítomnosti.



Tento prípad vyvolal vo Francúzsku zdesenie, protesty a diskusiu o násilí páchanom mužmi. V sobotu sa po celej krajine konali desaťtisícové demonštrácie proti násiliu páchanému na ženách.



Aj pod tlakom reakcie verejnosti prokurátorka Laure Chabaudová v pondelok na súde vyhlásila, že tento proces musí predznamenať zásadnú zmenu vo vzťahoch medzi mužmi a ženami.



Prokurátorka uznala, že 20-ročný trest pre Pelicota sa môže zdať pritvrdý vzhľadom na dĺžku života. Zdôraznila však, že vzhľadom na závažnosť činov, ktoré boli spáchané, a to aj opakovane, je to nízky trest.



AFP doplnila, že Dominique Pelicot sa priznal ku všetkým obvineniam vzneseným proti nemu: svoju manželku v rokoch 2011-20 v ich dome v obci Mazan dopoval liekmi proti úzkosti a potom ju cudzí muži nalákaní cez internet znásilňovali a zneužívali. Pelicot ich konanie zdokumentoval na fotografiách a videách, ktoré polícia objavila po tom, ako ho prichytila, ako na verejnosti natáča zábery spod sukní nič netušiacich žien.



Prokurátori musia ešte žiadať o tresty pre ostatných obžalovaných - ide o mužov vo veku 26 až 74 rokov zo všetkých spoločenských vrstiev. Vynesenie rozsudkov nad obžalovanými sa očakáva najneskôr 20. decembra.



Francúzsky premiér Michel Barnier označil súdny proces v kauze Pelicotová za prelomový moment v úsilí Francúzska bojovať proti násiliu páchanému na ženách. Barnier sa vyjadril aj pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách, doplnila AFP.



Tento súdny proces urobil z Gisele Pelicotovej ikonu v boji žien proti sexuálnemu zneužívaniu - trvala totiž na tom, aby súdne pojednávania boli verejné.



Pelicotová sa stala obeťou približne 200 opakovaných znásilnení - polovica z nich bola pripísaná jej bývalému manželovi, ktorý o konaní svojom i svojich spoluobvinených nasnímal približne 20.000 fotografií a videí. Zhotovoval ich bez manželkinho vedomia.