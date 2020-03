Úplný zákaz vychádzania vo Francúzsku platí druhý deň

Paríž 18. marca (TASR) - Dodržiavanie úplného zákazu vychádzania, ktoré vo Francúzsku platí druhý deň, v uliciach kontroluje viac ako 100.000 policajtov a príslušníkov žandarmérie. Informoval o tom v stredu spravodajský portál LCI.



Zákaz vychádzania vo Francúzsku platí od utorka (17.3.). Výnimkou pre odchod z domu sú nákupy potravín, návšteva lekára a presuny do práce. Každý občan musí mať pri sebe písomné vyhlásenie, ktorým zdôvodňuje svoj pohyb mimo domu. Nerešpektovanie vládneho nariadenia sa od stredy trestá pokutou 135 eur.



Podľa bilancie z utorkového večera je vo Francúzsku na jednotkách intenzívnej starostlivosti vo vážnom stave 699 pacientov z celkového počtu 2579 ľudí hospitalizovaných pre chorobu COVID-19.



Do bilancie obetí v utorok pribudlo ďalších 27 ľudí, čím ich počet stúpol na 175.



Pozitívne testy na nový koronavírus má vo Francúzsku zatiaľ 7730 osôb, informoval spravodajský portál France Info.



Napriek zákazu vychádzania francúzsky minister hospodárstva Bruno Le Maire vyzval v stredu všetkých zamestnancov, ktorých firmy zatiaľ pracujú a ich činnosť je nutná pre normálny chod štátu, aby naďalej chodili do práce, avšak dodržiavali nutné opatrenia na ochranu svojho zdravia.



V tejto súvislosti však generálny tajomník odborovej organizácie CFDJ Laurent Berger upozornil, že "zamestnanci, ktorých prítomnosť v práci je nevyhnutná, sú nedostatočne chránení".