Francúzska Aféra Pelicot vyústila do plánu boja proti dominancii mužov

Paríž 24. septembra (TASR) - Viac ako 200 známych mužov vo Francúzsku už podpísalo otvorený list s plánom boja proti dominancii mužov. List je reakciou na súdny proces s Dominiqueom Pelicotom, ktorý vlastnú manželku roky vystavoval sexualizovanému násiliu.



"Aféra Pelicot nám dokázala, že mužské násilie nie je záležitosťou monštier, je to vec obyčajných mužov," napísal autor listu Morgan N. Lucas, esejista a terapeut, školiteľ v otázkach rodovej a sexuálnej diverzity. List cez víkend zverejnil denník Libération a iné periodiká.



Lucas v rámci svojho plánu predkladá desať bodov, na ktoré by sa muži v snahe o zmenu mali zamerať. Medzi nimi je výzva prestať uvažovať o tom, že ženské telá sú vždy k dispozícii; začať o sebe pochybovať; analyzovať mužské privilégiá a dať ich do služieb spoločného dobra; prestať udržiavať pánske kluby a chrániť mužských kolegov; alebo "skutočne počúvať ženy, keď hovoria o svojich potrebách a svojich limitoch".



Autor listu vyzýva mužov, aby konali v tichosti, "bez čakania na potlesk či gratulácie". Nabáda, aby v duchu navrhovaného desatora "konali 365 dní v roku. Je to rola, ktorá nás bude stáť len trochu nášho osobného pohodlia". Upozorňuje, že z doterajšieho systému dominancie nad ženami profitujú všetci muži, preto by všetci mali byť aj súčasťou riešenia.



Otvorený list je reakciou na súdny proces v meste Avignon. Dominique Pelicot je obžalovaný, že takmer desať rokov opakovane podával svojej manželke sedatíva a omámenú ju potom on a desiatky ďalších mužov znásilňovali.



Samotná 71-ročná Gisele Pelicotová sa o konaní manžela dozvedela až v roku 2020 od polície, ktorá manžela vyšetrovala pre iný skutok. Dominiqua Pelicota vtedy ochranka v nákupnom centre prichytila pri natáčaní videí pod dámskymi sukňami a odovzdala ho polícii.



Polícia v tejto kauze doteraz zistila 92 prípadov znásilnenia, ktoré spáchalo 72 mužov. Päťdesiat z nich vo veku 26-74 rokov bolo identifikovaných, obvinených a postavených pred súd spolu s Pelicotom.



Pelicot podľa obžaloby v rokoch 2011-20 podával manželke lieky proti úzkosti, aby ju mohol spolu s ostatnými mužmi znásilniť, väčšinou v ich dome v mestečku Mazan na juhu Francúzska. K obvineniam sa priznal.