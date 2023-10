Francúzska armáda sa začne sťahovať tento týždeň z Nigeru

Paríž 5. októbra (TASR) - Francúzsko začne tento týždeň sťahovať z Nigeru svoju armádu, oznámil vo štvrtok Paríž. Reaguje na nezhody s vojenskou juntou, ktorá v tejto africkej krajine prevzala moc po júlovom prevrate. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Operácia nášho stiahnutia sa začne tento týždeň v správnom poradí, bezpečne a v koordinácii s Nigerčanmi," uviedlo vojenské velenie. Z nigerskej metropoly Niamey sa po nátlaku nového režimu pred týždňom vrátil francúzsky veľvyslanec do Paríža.



Prezident Emmanuel Macron koncom septembra oznámil, že 1400 francúzskych vojakov sa z Nigeru stiahne do konca roka. Francúzska armáda v Nigeru pomáhala v rámci širšieho boja proti džihádistom v africkom región Sahel.



Približne 400 francúzskych vojakov bolo spolu s miestnou armádou rozmiestnených pozdĺž sevorozápadnej hranice Nigeru s Burkinou Faso a Mali. Táto hraničná zóna slúžila ako útočisko extrémistickej skupiny Islamský štát.



Vojaci v tejto oblasti budú potrebovať krytie, aby mohli odísť zo svojich vysunutých pozícií, uviedla francúzska armáda. To môže zahŕňať aj vzdušnú podporu od väčšej formácie sídliacej na leteckej základni neďaleko Niamey.



Francúzski vojaci od júlového prevratu v Nigeri žijú podľa agentúry AFP v neistote. Junta začala požadovať ich odchod a odvtedy čelia nepravidelným dodávkam potravín i demonštráciám pred ich základňou pri Niamey.



Francúzsko posilnilo svoju vojenskú prítomnosť v Nigeri po tom, čo po vojenskom prevrate v susednom Mali tamojšia junta požadovala odchod jeho jednotiek. Do Nigeru tak Francúzsko vyslalo k už nasadeným dronom a stíhačkám aj ozbrojené vozidlá a helikoptéry.



Francúzska armáda sa teraz bude musieť stiahnuť z Nigeru buď cez územie Beninu na juhu alebo cez Čad na východe, kde sídli francúzske ústredie pre región Sahel. Niger v súčasnosti zakazuje prelety francúzskych lietadiel nad svojím územím.