Francúzska armáda zostrelila v Červenom mori drony letiace z Jemenu

Paríž 10. decembra (TASR) - Francúzska armáda v nedeľu uviedla, že jej fregata zostrelila v Červenom mori dva drony, ktoré k nej smerovali z pobrežia Jemenu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



K zostreleniu došlo podľa Paríža v sobotu večer medzi 21.30 h a 23.30 h SEČ približne 110 kilometrov od Jemenu.



Iránom podporovaní jemenskí húsíovia v sobotu pohrozili, že zaútočia na každé plavidlo smerujúce do izraelských prístavov, ak nebudú vpustené dodávky potravín a liekov do obliehaného Pásma Gazy, v ktorom prebieha vojna medzi palestínskym militantným hnutím Hamas a Izraelom.



Vo vyhlásení povstalcov sa totiž uvádza, že "legitímnym cieľom" ich ozbrojených síl sa stanú všetky lode smerujúce do Izraela - bez ohľadu na to, pod akou vlajkou sa plavia a aká je štátna príslušnosť ich vlastníkov alebo prevádzkovateľov. Hamas toto varovanie zo strany jemenských povstalcov privítal.



Izraelský poradca pre národnú bezpečnosť Cachi Hanegbi vyhlásil, že jeho krajina nebude akceptovať "námornú blokádu" a poznamenal, že predseda izraelskej vlády Benjamin Netanjahu už požiadal amerického prezidenta Joea Bidena aj európskych lídrov, aby prijali opatrenia na riešenie tejto situácie.



AFP upozorňuje, že jemenskí húsíovia nedávno zaútočili na lode, o ktorých tvrdili, že sú priamo prepojené s Izraelom, avšak ich najnovšia hrozba rozširuje rozsah ich cieľov.



Americký torpédoborec minulý týždeň zostrelil tri bezpilotné lietadlá počas toho, ako v Červenom mori poskytoval pomoc komerčným plavidlám, ktoré čelili útokom z Jemenu. Washington to odsúdil ako priame ohrozenie námornej bezpečnosti.



Prudký nárast námorných incidentov podnietil ministrov zahraničných vecí G7, aby na svojom stretnutí začiatkom decembra naliehali na jemenských povstalcov, aby prestali ohrozovať medzinárodnú lodnú dopravu a prepustili zadržiavanú nákladnú loď Galaxy Leader.



Okrem námorných útokov spustili húsíovia aj sériu dronových a raketových útokov na Izrael, ktorý od 7. októbra čelí aj raketovej paľbe zo strany palestínskej ozbrojenej skupiny Hamas.