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Francúzska banka prišla pri kyberútoku o približne 100 miliónov eur
Banka dodala, že odcudzené finančné prostriedky boli následne prevedené na kryptomeny na špecializovaných platformách.
Autor TASR
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Paríž 5. novembra (TASR) - Francúzska regionálna banka Credit Mutuel Arkéa v stredu oznámila, že sa stala obeťou kybernetického útoku, v dôsledku ktorého došlo k podvodným transakciám v hodnote približne 100 miliónov eur. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Uviedla, že pri útoku, ktorý sa napokon podarilo „zastaviť“, hackeri získali prístup k účtu banky Arkéa a uskutočňovali prevody do iných bánk. K účtom klientov sa však nedostali.
Banka dodala, že odcudzené finančné prostriedky boli následne prevedené na kryptomeny na špecializovaných platformách. Časť z nich sa však podarilo zablokovať a banka podniká ďalšie kroky na ich získanie.
Arkéa vylúčila ľudské pochybenie a uviedla že „šlo o sofistikovaný útok pochádzajúci zvonku“. Bližšie informácie o spôsobe vykonania útoku ani o jeho možných páchateľoch však neposkytla.
V stanovisku pre agentúru AFP parížska prokuratúra uviedla, že začala oficiálne vyšetrovanie „útoku na automatizovaný systém spracovania údajov zo strany organizovanej skupiny“.
Nezávislý vyšetrovateľ špecializujúci sa na sledovanie finančných tokov v blockchaine ZachXBT upozornil na podvod začiatkom tohto týždňa na sociálnych sieťach.
Uviedla, že pri útoku, ktorý sa napokon podarilo „zastaviť“, hackeri získali prístup k účtu banky Arkéa a uskutočňovali prevody do iných bánk. K účtom klientov sa však nedostali.
Banka dodala, že odcudzené finančné prostriedky boli následne prevedené na kryptomeny na špecializovaných platformách. Časť z nich sa však podarilo zablokovať a banka podniká ďalšie kroky na ich získanie.
Arkéa vylúčila ľudské pochybenie a uviedla že „šlo o sofistikovaný útok pochádzajúci zvonku“. Bližšie informácie o spôsobe vykonania útoku ani o jeho možných páchateľoch však neposkytla.
V stanovisku pre agentúru AFP parížska prokuratúra uviedla, že začala oficiálne vyšetrovanie „útoku na automatizovaný systém spracovania údajov zo strany organizovanej skupiny“.
Nezávislý vyšetrovateľ špecializujúci sa na sledovanie finančných tokov v blockchaine ZachXBT upozornil na podvod začiatkom tohto týždňa na sociálnych sieťach.