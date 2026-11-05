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Francúzska banka prišla pri kyberútoku o približne 100 miliónov eur

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Banka dodala, že odcudzené finančné prostriedky boli následne prevedené na kryptomeny na špecializovaných platformách.

Autor TASR
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Paríž 5. novembra (TASR) - Francúzska regionálna banka Credit Mutuel Arkéa v stredu oznámila, že sa stala obeťou kybernetického útoku, v dôsledku ktorého došlo k podvodným transakciám v hodnote približne 100 miliónov eur. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Uviedla, že pri útoku, ktorý sa napokon podarilo „zastaviť“, hackeri získali prístup k účtu banky Arkéa a uskutočňovali prevody do iných bánk. K účtom klientov sa však nedostali.

Banka dodala, že odcudzené finančné prostriedky boli následne prevedené na kryptomeny na špecializovaných platformách. Časť z nich sa však podarilo zablokovať a banka podniká ďalšie kroky na ich získanie.

Arkéa vylúčila ľudské pochybenie a uviedla že „šlo o sofistikovaný útok pochádzajúci zvonku“. Bližšie informácie o spôsobe vykonania útoku ani o jeho možných páchateľoch však neposkytla.

V stanovisku pre agentúru AFP parížska prokuratúra uviedla, že začala oficiálne vyšetrovanie „útoku na automatizovaný systém spracovania údajov zo strany organizovanej skupiny“.

Nezávislý vyšetrovateľ špecializujúci sa na sledovanie finančných tokov v blockchaine ZachXBT upozornil na podvod začiatkom tohto týždňa na sociálnych sieťach.
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