Francúzska dolná komora schválila zakotvenie práva žien na interrupciu

Paríž 31. januára (TASR) - Francúzske Národné zhromaždenie v utorok výraznou väčšinou schválilo návrh zákona, ktorý má zakotviť do francúzskej ústavy právo ženy na interrupciu. Je to prvý krok v legislatívnom procese, ktorý si vyžaduje aj hlasovanie v Senáte. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Toto opatrenie sľúbil prezident Emmanuel Macron v reakcii na zrušenie federálnych práv na interrupcie v USA.



Návrh zákona schválila v utorok večer dolná komora francúzskeho parlamentu 493 hlasmi, proti bolo 30 zákonodarcov.



"Dnes večer Národné zhromaždenie a vláda nezmeškali rande s históriou žien," povedal minister spravodlivosti Éric Dupond-Moretti.



Macronova vláda chce zmeniť článok 34 francúzskej ústavy tak, aby zahŕňal vetu "zákon určuje podmienky, za ktorých sa uplatňuje sloboda žien uchýliť sa k interrupcii, ktorá je garantovaná".



Zmenu ústavy musia schváliť obe komory parlamentu a potom ju odsúhlasí buď referendum, alebo trojpätinová väčšina parlamentu na spoločnom zasadnutí. Macronova vláda mieni využiť druhý spôsob, hoci podpora tejto zmeny je v Senáte menej istá, než v Národnom zhromaždení.



Žiadna z francúzskych hlavných politických strán zastúpených v parlamente nespochybňuje práva na umelé prerušenie tehotenstva.



Niektorí členovia konzervatívnej väčšiny v Senáte však kritizujú formulovanie návrhu, preto je tam jeho schválenie neistejšie. Ak tú istú verziu návrhu zákona nakoniec schvália obe komory, Macron zvolá mimoriadne zasadnutie všetkých zákonodarcov a bude sa snažiť dosiahnuť schválenie trojpätinovou väčšinou.



Interrupcie sú vo Francúzsku dekriminalizované na základe zákona z roku 1975, ale v ústave nie je zakotvené nič, čo by práva na interrupciu zaručovalo.