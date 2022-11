Francúzska Dolná komora zaradila právo na interrupciu do ústavy

Paríž 24. novembra (TASR) - Dolná komora francúzskeho parlamentu vo štvrtok veľkou väčšinou hlasov schválila zaradenie práva na interrupciu do ústavy. Poslanci ľavice v stredu vyhlásili, že júnové historické rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, ktorý zrušil ústavné právo na interrupciu, ukázalo potrebu podniknúť nové kroky v tejto oblasti. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry Reuters.



Návrh ľavicovej opozície v parlamente schválilo 337 poslancov, proti bolo 32. Cesta k zaradeniu práva na interrupciu do ústavy však nebude jednoduchá, lebo návrh zákona musí v tej istej podobe schváliť aj horná komora Senát, ktorý ovláda pravica.



Senát minulý mesiac odmietol návrh zákona, predložený viacerými stranami, ktorý bol zameraný na zahrnutie práva na interrupciu a antikoncepciu do ústavy.



Ženy vo Francúzsku majú zákonné právo na interrupciu od roku 1974. Zákon bol odvtedy niekoľkokrát novelizovaný, pričom najnovšia úprava vo februári rozšírila možnosť interrupcie z 12 na 14 týždňov tehotenstva.



Zaradenie práva na interrupcie do ústavy ešte viac toto právo ochráni a bude aj ťažšie zrušiť ho vo Francúzsku, uviedla zákonodarkyňa Mathilde Panotová z ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko.



"Začlenením práva na interrupciu do ústavy sa Francúzsko stane priekopníkom v právach žien," povedala Panotová. Cieľom je zabrániť, aby sa dali tieto práva zrušiť.



"Nechceme dať žiadnu šancu ľuďom nepriateľským voči právam na interrupciu a antikoncepciu," dodala.



Právo na umelé ukončenie tehotenstva je vo Francúzsku prijímané lepšie, než v USA či niektorých krajinách Európskej únie. Približne 83 percent Francúzov teší fakt, že interrupcie sú legálne, ukázal v júli prieskum spoločnosti Ifop. To je o 16 percentuálnych bodov viac, než pred približne 30 rokmi.



Ten istý prieskum ukázal, že 81 percent Francúzov je za zaradenie práva na interrupcie do ústavy. Konzervatívci a krajná pravica tento krok však odmieta.