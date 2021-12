Vedci z Guyany sa pripravujú na historický štart ďalekohľadu J. Webba

Kourou 25. decembra (TASR) - Rovnako ako deti, ktoré snívajú o darčekoch pod stromčekom, aj vedci z Guyanského strediska pre vesmír netrpezlivo čakajú na oneskorený vianočný dar. Napísala to agentúra AFP, ktorá sa zamestnancov francúzskeho kozmodrómu v Kourou pýtala, ako vnímajú blížiaci sa historický štart nosnej rakety Ariane 5, ktorá do vesmíru vynesie ďalekohľad Jamesa Webba.



"Už sa nevieme dočkať štartu," povedal Jean-Luc Mestre, ktorý je zástupcom riaditeľa pre vesmírne operácie vo francúzskom Národnom centre kozmického výskumu (CNES).



"Všetko je pripravené. Teraz už len čakáme na dobré počasie," dodal Mestre.



Oneskorený štart vedcom neprekáža. Projekt je výsledkom viac ako 25 rokov trvajúceho úsilia. Na teleskope pracovali tisícky ľudí. Štart tohto prístroja, ktorý má nahradiť známy Hubblov vesmírny ďalekohľad, vedci v stredu pre nepriaznivé počasie posunuli na 25. decembra - okolo 13.20 h SEČ.



"Tento projekt má mimoriadny význam. V stávke je naozaj veľa, avšak skúsenosti a tréning nám bránia v tom, aby sme sa cítili nervózne," povedal Bruno Erin, ktorý je riaditeľom vesmírnych misií v spoločnosti Arianespace. Táto francúzska spoločnosť ako prvá na svete spustila komerčnú dopravu nákladu do vesmíru. Využíva pri tom primárne rakety Ariane 5. Práve jedna z nich vynesie do vesmíru tento obrovský teleskop.



Vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba je spoločným projektom amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a Kanadskej vesmírnej agentúry (CSA). Ďalekohľad nesie meno Jamesa E. Webba, ktorý bol riaditeľom NASA v čase vrcholiacich vesmírnych pretekov v 60. rokoch minulého storočia.



Teleskop bude umiestnený vo vzdialenosti približne 1,5 milióna kilometrov od Zeme. Vedci dúfajú, že tento prístroj pomôže odhaliť ako vesmír vyzeral pri svojom zrode pred takmer 14 miliardami rokov.