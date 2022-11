Francúzska justícia preveruje Macronove volebné kampane

Paríž 25. novembra (TASR) - Francúzska justícia začala vyšetrovanie volebných kampaní prezidenta Emmanuela Macrona v rokoch 2017 a 2022. V noci na piatok o tom informovala agentúra DPA.



Prokurátori finančných služieb v Paríži vo štvrtok uviedli, že vyšetrovanie sa točí okolo otázky, či Macron neoprávnene získal prospech zo služieb americkej poradenskej spoločnosti McKinsey, ktorá je vo Francúzsku od konca marca predmetom daňových previerok.



Podľa správy predloženej v polovici marca francúzskemu Senátu spoločnosť McKinsey nezaplatila vo Francúzsku žiadne dane najmenej za posledných desať rokov. Táto poradenská spoločnosť so sídlom v USA však trvá na tom, že konala v súlade so zákonom.



Tento prípad vzbudil pozornosť pred tohtoročnými prezidentskými voľbami, ktoré 5. mája vyvrcholili Macronovým znovuzvolením. Ukázalo sa totiž, že počas Macronovho prvého funkčného obdobia výrazne vzrástli výdavky štátu na externých poradcov Elyzejského paláca.



Vyšetrovanie Macronových predvolebných kampaní sa zakladá na obvineniach z nesprávneho hospodárenia s účtami jeho predvolebného štábu, ako aj na obvinení zo zvýhodňovania a napomáhania a navádzania na zvýhodňovanie.



Prokuratúra chce teraz preskúmať, či Macron v bilancii financovania svojej kampane uviedol všetky poradenské služby dodané spoločnosťou McKinsey.



S cieľom zabezpečiť rovnosť príležitostí medzi kandidátmi, sú náklady na predvolebnú kampaň vo Francúzsku obmedzené.



Opakovane sa však objavujú obvinenia, že politici zatajujú výdavky alebo manipulujú s účtami, aby skryli prekročenie povoleného rozpočtového limitu.



Justícia chce tiež preveriť, či bola spoločnosť McKinsey zvýhodnená pri zadávaní zákaziek na poradenské služby pre vládu a či Macron a jeho politický tábor výmenou za to nezískali iné výhody.