Francúzska krajná pravica je pripravená vysloviť nedôveru vláde

Paríž 2. decembra (TASR) - Francúzske krajne pravicové Národné združenie (RN) pravdepodobne podporí návrh na vyslovenie nedôvery vláde Michela Barniera, uviedol v pondelok podľa agentúry Reuters predseda RN Jordan Bardella, píše TASR.



Poslankyňa RN Marine Le Penová dala premiérovi Barnierovi do pondelka popoludnia ultimátum, aby v návrhu rozpočtu sociálneho zabezpečenia vyhovel požiadavkám a pripomienkam RN. Ak tak Barnier neurobí, poslanci RN podporia návrh na vyslovenie nedôvery jeho vláde, čo by viedlo k jej pádu.



Bardella v pondelok zopakoval, že poslanci RN sa budú držať tohto scenára, pokiaľ sa "na poslednú chvíľu neudeje zázrak" v podobe prijatia pripomienok od strany RN. Vedenie RN očakáva Barnierovu reakciu do pondelka 15.00 h SEČ.



Barnier už pritom upustil od plánovaného zvýšenia dane z elektriny a od štátnej zdravotnej pomoci pre nelegálnych imigrantov. RN však žiada nové ústupky, najmä pri prehodnocovaní výsluhových dôchodkov či zrušenie zníženia úhrad za niektoré lieky.



Podľa Bardellu minister pre rozpočet Laurent Saint-Martin v nedeľu naznačil, že vláda už nemá v úmysle ustupovať.



Hovorkyňa francúzskej vlády Maud Bregeonová však v pondelok ráno ubezpečila, že Barnierova vláda zostáva "otvorená dialógu" s RN. Pripomenula však súčasne, že na kompromis "treba dvoch". Naznačila, že exekutíva by mohla strane RN ustúpiť v oblasti preplácania liekov.



"V záujme krajiny je, aby mala rozpočet a neupadla do neistoty," uviedla hovorkyňa v rozhovore pre stanicu Europe 1 a varovala, že každý poslanec z ľavice alebo z RN hlasujúci za nedôveru vláde Michela Barniera "bude musieť niesť zodpovednosť vo svojom volebnom obvode".



Minister Saint-Martin a minister financií Antoine Armand medzičasom varovali, že v prípade vyslovenia nedôvery vláde budú priame dôsledky tohto kroku znášať francúzski daňoví poplatníci a dôchodcovia.



Armand vo víkendových novinách Journal du Dimanche upozornil, že bude treba prijať aj špeciálnu legislatívu, aby sa zabezpečilo, že Francúzsko bude mať na začiatku roka 2025 rozpočet.



Spor o ústupky formulované vedením RN by mohol vyvrcholiť už v pondelok, ak by Barnier na presadenie zákona o financovaní sociálneho zabezpečenia musel použiť ústavný článok 49.3. Daný návrh by tak bol schválený bez hlasovania, ale vláda by sa musela podrobiť hlasovaniu o vyslovení nedôvery.



Na to, aby Barnierova vláda toto hlasovanie prežila, potrebuje, aby sa poslanci RN zdržali hlasovania. Ak by v dôsledku hlasovania parlamentu Barnierova vláda padla, stala by sa najkratšie vládnucou v dejinách francúzskej Piatej republiky.