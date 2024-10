Francúzska ľavica podala návrh na vyslovenie nedôvery vláde M.Barniera

Paríž 4. októbra (TASR) - Francúzska koalícia Nový ľudový front (NFP) v piatok predložila návrh na vyslovenie nedôvery vláde premiéra Michela Barniera. Parlament by o ňom mal hlasovať 8. októbra, informoval spravodajský web France Info. Denník Le Parisien doplnil, že tento návrh má veľmi malú šancu na úspech, keďže krajne pravicové Národné združenie (RN) naznačilo, že zaň nebude hlasovať.



Web France Info dodal, že pod textom je podpísaných 192 poslancov zo Socialistickej strany (PS), krajne ľavicového hnutia Nepoddajné Francúzsko (LFI), zelených a zástupcov komunistickej strany.



Vedenie NFP v zdôvodnení svojho návrhu tvrdí, že vymenovanie Barniera do funkcie premiéra a smerovanie jeho vlády, ako ho načrtol vo vládnom programe, sú "negáciou výsledku posledných parlamentných volieb".



Prezident Emmanuel Macron poveril Barniera funkciou predsedu vlády v septembri po tom, ako sa predčasné voľby skončili patom - najviac hlasov od voličov získal síce NFP, čo však nestačilo na to, aby mal v parlamente absolútnu väčšinu poslancov.



Barnier, ktorý sa hlási k politike pravého stredu, a jeho vláda čelí v nadchádzajúcom období náročným úlohám: čaká ju schválenie štátneho rozpočtu, zníženie deficitu a konsolidácia verejných financií, pričom bude vystavená tlaku parlamentnej ľavice i pravice.



Ľavicoví zákonodarcovia tvrdia, že Macron mal vymenovať za premiéra niekoho z ich radov. Varovali, že návrh štátneho rozpočtu na ďalší fiškálny rok bude najreštriktívnejší za posledných 25 rokov.



Krajne pravicové RN v uplynulých dňoch naznačilo, že nepodporí hlasovanie o vyslovení nedôvery Barnierovej vláde tak skoro po jej nástupe.



Podľa politológov tento postoj súvisí s tým, že RN nechce byť vnímané ako strana, ktorá je v záujme politického zisku ochotná uvrhnúť Francúzsko do ešte väčších turbulencií.



Líderka RN Marine Le Penová tento týždeň v reakcii na Barnierov prejav o zámeroch vlády, ktorý predniesol v parlamente, uviedla, že chce dať premiérovi šancu. Zasadzuje sa však za to, aby akékoľvek zvýšenie daní bolo kompenzované znížením životných nákladov pre nižšie a stredné vrstvy obyvateľstva. Vyhlásila tiež, že chce, aby začiatkom budúceho roka došlo k sprísneniu legislatívy na kontrolu prisťahovalectva.