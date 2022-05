Francúzska ľavica pôjde do volieb spoločne proti Macronovi

Paríž 4. mája (TASR) - Francúzske stredoľavicové a ľavicové strany sa v stredu dohodli, že pôjdu spoločne do júnových parlamentných volieb. Ich cieľom je prekaziť kontroverzne vnímané reformné plány prezidenta Emmanuela Macrona a zamedziť posilneniu pozícií krajnej pravice. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Dohodu o spoločnom postupe uzavreli Socialistická strana (PS), strana Zelených, Francúzska komunistická strana (PCF) a Nepoddajné Francúzsko (LFI), ktoré sa v aprílových prezidentských voľbách vyprofilovalo ako najsilnejšia z ľavicových strán.



Líder LFI Jean-Luc Mélenchon v prvom kole prezidentských volieb, v ktorých napokon zvíťazil Macron, skončil tesne tretí so ziskom takmer 22 percentami hlasov. Parlamentné voľby, ktoré sa budú konať 12. júna, považuje Mélenchon za akési "tretie kolo prezidentských volieb", v ktorom bude mať šancu zabodovať francúzska ľavica. Mélenchon podľa vlastných slov ašpiruje na post premiéra.



"Chcem, aby boli zvolení (ľavicoví) poslanci vo väčšine volebných obvodov, aby sme zabránili Emmanuelovi Macronovi v presadení jeho nespravodlivých a brutálnych politík a aby sme porazili krajnú pravicu," uvádza sa v spoločnom vyhlásení PS a LFI.



Dohodu o volebnej aliancii ľavicových strán však ešte musí schváliť celoštátna rada socialistov, ktorá by o nej mala rokovať vo štvrtok. Zdroje blízke vedeniu PS varovali, že schválenie dohody nemožno považovať za isté, keďže voči nej vystupujú viacerí vplyvní stranícki činitelia vrátane exprezidenta Francoisa Hollanda, píše AFP.



O hlasy "protimacronovských" voličov bude v júnových voľbách bojovať aj líderka francúzskej krajnej pravice Marine Le Penová, ktorá skončila v prezidentských voľbách na druhom mieste.



Macronovo hnutie Vpred, republika! bude v júnových voľbách zápasiť o udržanie väčšiny v dolnej komore parlamentu. Ak by túto väčšinu stratilo, prezident by nebol schopný zostaviť nový kabinet, čo by mu veľmi skomplikovalo vládnutie.