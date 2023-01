Francúzska ľavica pripravuje nový protest proti dôchodkovej reforme

Paríž 21. januára (TASR) - Ľavicová strana La France Insoumise (LFI) a viaceré mládežnícke organizácie plánujú v Paríži v sobotu zorganizovať nový protest proti kontroverznej dôchodkovej reforme. TASR správu prebrala od agentúry DPA.



Keďže súčasný dôchodkový systém je v dôsledku starnúceho obyvateľstva ekonomicky neudržateľný, francúzska vláda plánuje zvýšiť vek odchodu do dôchodku z 62 na 64 rokov. Zvýšiť sa má aj počet odpracovaných rokov pre získanie plného dôchodku.



Súčasný dôchodkový vek vo Francúzsku je jedným z najnižších v EÚ. Odbory sa však snažia zaistiť ochranu starších zamestnancov fyzicky náročných povolaní.



Vo štvrtok protestovalo proti vládnemu návrhu na zvýšenie zákonného veku odchodu do dôchodku viac ako 1,1 milióna ľudí. Odborári počet protestujúcich odhadli na dva milióny.



V dôsledku štrajku sa skomplikovala verejná doprava a problémy boli aj v iných sektoroch. V Paríži radikálni demonštranti hádzali fľaše a dymovnice do policajtov, ktorí na rozohnanie davu použili slzotvorný plyn. Parížska polícia zatkla 38 ľudí v kuklách a helmách. Z iných častí Francúzska neboli hlásené žiadne výtržnosti.