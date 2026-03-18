Francúzska lietadlová loď na jadrový pohon sa bude volať France libre
Nová vlajková loď s jadrovým pohonom bude po dokončení najväčšou vojnovou loďou, aká kedy bola v Európe postavená.
Autor TASR
Paríž 18. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu oznámil, že ďalšia francúzska lietadlová loď s jadrovým pohonom, ktorá má byť uvedená do prevádzky v roku 2038, sa bude volať France libre (Slobodné Francúzsko). Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Vojnová loď nahradí teraz používanú lietadlovú loď Charles de Gaulle a bude pomenovaná po francúzskom hnutí odporu proti nacistickej okupácii Francúzska, ktoré počas druhej svetovej vojny viedol legendárny generál de Gaulle.
„Chcel som, aby naša budúca lietadlová loď išla v šľapajach generála de Gaulla, jeho života, jeho osudu,“ povedal Macron v lodenici v meste Indre v západnom Francúzsku.
Francúzsko je jednou z dvoch krajín sveta, ktoré prevádzkujú lietadlové lode s jadrovým pohonom; druhou sú USA, ktoré majú 11 takýchto plavidiel.
Očakáva sa, že výstavba trupu budúcej vojnovej lode sa začne v roku 2031 v prístavnom meste Saint-Nazaire na západe Francúzska. Bude vážiť takmer 80.000 ton a bude mať dĺžku približne 310 metrov. Jej posádka bude mať do 2000 členov. Loď bude schopná niesť 30 stíhacích lietadiel, ako aj bojové drony.
Začiatok výstavby novej lietadlovej lode - projektu, ktorého náklady sa odhadujú na 10 miliárd eur - Macron oznámil v decembri 2025 počas návštevy na francúzskej vojenskej základni neďaleko Abú Zabí, blízko Hormuzského prielivu. „V dobe predátorov musíme byť silní, aby sa nás báli,“ povedal vtedy Macron, ktorý v posledných týždňoch často zdôrazňoval námorné ambície Francúzska.
Minulý týždeň Macron povedal, že Paríž a jeho spojenci pripravujú misiu na pomoc pri znovuotvorení Hormuzského prielivu, dôležitej prepravnej trasy pre tankery, ktorú Irán v podstate uzavrel po tom, ako Spojené štáty a Izrael spustili 28. februára letecké útoky v islamskej republike. Francúzsky líder však vylúčil akékoľvek kroky, kým boje v oblasti neutíchnu.
