Francúzska lietadlová loď smeruje do severného Atlantiku
Francúzske ministerstvo obrany informovalo o presune vlajkovej lode svojich námorných síl, ale neuviedlo, kam presne smeruje.
Autor TASR
Paríž 27. januára (TASR) - Francúzska lietadlová loď Charles de Gaulle v utorok vyrazila do severného Atlantiku. K jej presunu dochádza po sporoch medzi Spojenými štátmi a Európou o kontrolu Grónska. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
Francúzske ministerstvo obrany informovalo o presune vlajkovej lode svojich námorných síl, ale neuviedlo, kam presne smeruje. Podľa zdrojov AFP je cieľom severná časť Atlantiku.
„Námorná letecká skupina vyplávala z námornej základne v Toulone, aby sa zúčastnila na rozsiahlom spoločnom a spojeneckom cvičení Orion 26,“ uviedlo francúzske ministerstvo obrany. „Toto cvičenie, ktoré sa uskutoční počas nasledujúcich týždňov v atlantickej zóne - strategickej oblasti pre obranu európskych záujmov - prepojí francúzske sily s ich regionálnymi spojencami a partnermi,“ vysvetlil rezort.
V bojovej skupine Charles de Gaulle sú okrem lietadlovej lode ďalšie podporné plavidlá, napríklad fregata zameraná na protivzdušnú obranu, zásobovacia loď alebo útočná ponorka.
Americký prezident Donald Trump v januári uviedol, že Spojené štáty musia získať Grónsko z dôvodov národnej bezpečnosti a pohrozil uvalením ciel na viaceré európske krajiny vrátane Francúzska, ktoré sa mu postavili na odpor. Minulý týždeň upustil od hrozby prevziať kontrolu nad strategickým ostrovom silou a po rokovaní s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil zhodu na rámci budúcej dohody ohľadom tohto autonómneho dánskeho územia.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron bude o tejto téme v stredu v Paríži rokovať s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou a predsedom grónskej vlády Jensom-Frederikom Nielsenom.
