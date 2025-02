Francúzska loď sa zúčastnila na cvičeniach v Juhočínskom mori

Manila 24. februára (TASR) — V rámci spoločného cvičenia Francúzska a Filipín bola cez víkend do spornej oblasti Juhočínskeho mora nasadená francúzska lietadlová loď na jadrový pohon Charles de Gaulle spoločne s ďalšími vojnovými plavidlami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Loď Charles de Gaulle sa nachádza v oblasti Indo-Pacifiku už vyše dvoch mesiacov. S cieľom zlepšiť pripravenosť a podporiť regionálnu bezpečnosť boli do cvičení s názvom Balikatan (výraz v tagalčine znamená bok po boku) zapojené rôzne vojnové lode, ako aj francúzske stíhacie lietadlá Rafale. V piatok sa v Juhočínskom mori uskutočnili taktiež protiponorkové cvičenia.



"Chceme prehĺbiť našu spoluprácu s regionálnymi partnermi, s ktorými zdieľame spoločné hodnoty, ako je napríklad dodržiavanie medzinárodného práva a zabezpečovanie voľnej plavby cez spoločné námorných koridoroch," uviedla francúzska veľvyslankyňa v Manile Marie Fontanelová. "Naša prítomnosť je pripomienkou, že je dôležité podporovať a chrániť to, čo nás všetkých spája - medzinárodné právo a spolupráca," dodala.



Francúzske námorníctvo minulý rok prvýkrát v oblasti v rámci cvičení s Filipínami a Spojenými štátmi nasadilo fregatu. Čína vtedy Filipíny ostro kritizovala za spájanie sa s krajinami mimo Ázie.



Koncom roku 2023 ministri obrany Francúzska a Filipín podpísali dohodu o zintenzívnení vojenskej spolupráce a organizácii spoločných cvičení.