Francúzska ministerka informovala o lúpeži v múzeu Louvre
Autor TASR
Paríž 19. októbra (TASR) - V parížskom múzeu Louvre sa dnes ráno odohrala lúpež, oznámila francúzska ministerka kultúry Rachida Datiová. Múzeum zatvorilo svoje výstavné priestory „z výnimočných dôvodov“, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Dnes ráno došlo k lúpeži pri otvorení múzea Louvre,“ napísala ministerka na sociálnej sieti X. Múzeum Louvre na sieti X oznámilo, že zatvára „z výnimočných dôvodov“ bez poskytnutia ďalších podrobností.
K incidentu podľa webu Le Figaro údajne došlo po príchode prvých návštevníkov v zatiaľ nešpecifikovanom čase. Na mieste sú nasadené orgány činné v trestnom konaní s cieľom zistiť presné okolnosti lúpeže a možné zmiznutie akýchkoľvek cenných diel alebo majetku.
Louvre je symbol francúzskej kultúry a jedno z najprísnejšie strážených miest vo francúzskom hlavnom meste.