Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 26. február 2026Meniny má Viktor
< sekcia Zahraničie

Francúzska ministerka kultúry Datiová podala rezignáciu

.
Na snímke francúzska ministerka kultúry Rachida Datiová. Foto: TASR/AP

V rozhovore pre televíznu stanicu BFMTV Datiová (60) uviedla, že svoju rezignáciu zaslala v stredu francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi.

Autor TASR
Paríž 26. februára (TASR) - Francúzska ministerka kultúry Rachida Datiová v stredu odstúpila zo svojej funkcie, aby sa mohla sústrediť na svoju kandidatúru na post starostky Paríža. Voľby sa budú konať 15. marca, informuje TASR podľa agentúry Reuters.

V rozhovore pre televíznu stanicu BFMTV Datiová (60) uviedla, že svoju rezignáciu zaslala v stredu francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi. Jeho kancelária potvrdila, že Macron jej rezignáciu prijal.

„Hlava štátu jej poďakovala za užitočnú prácu, ktorú za posledné dva roky vykonala v službách francúzskeho ľudu, a ponúkol jej svoju plnú podporu v boji, ktorý vedie,“ uviedla kancelária prezidenta.

Podľa prieskumu verejnej mienky spoločnosti Ifop je Datiová považovaná za favoritku v boji o post starostky francúzskej metropoly, uvádza Reuters. Agentúra AFP píše, že tieto voľby označila za „boj svojho života“.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja