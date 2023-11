Colonnová: Francúzsko verí, že Čína nepodporí ruskú vojnu na Ukrajine

Peking 24. novembra (TASR) - Francúzsko verí, že Čína si dá pozor, aby žiadne jej štruktúry nepodporili Rusko v jeho vojne na Ukrajine. Vyhlásila to v piatok francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnová po rokovaniach s čínskymi predstaviteľmi v Pekingu. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Spoliehame sa na ostražitosť čínskych úradov, aby nijaké štruktúry v Číne... priamo alebo nepriamo neprispeli k nezákonnej vojne Ruska na Ukrajine," uviedla Colonnová po rokovaniach so svojím čínskym rezortným kolegom Wang Im.



"Pravidelne o tom rokujeme, a to aj na najvyššej úrovni," povedala ministerka, pričom odkazovala na nedávne rokovanie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom.



Colonnová je na jednodňovej návšteve Pekingu, ktorej dominujú aktuálne udalosti, predovšetkým vojna na Ukrajine a vojna v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskom militantným hnutím Hamas.



Čína neodsúdila inváziu Ruska na Ukrajine. Naopak, od jej začiatku vlani vo februári prehĺbila s Moskvou ekonomickú, diplomatickú aj vojenskú spoluprácu.



Colonnová však podľa svojho piatkového vyhlásenia nepochybuje o tom, že Čína sa dokáže zasadzovať za rešpektovanie základných princípov Charty OSN.



"Spolupráca s Čínou je zásadná pre spravodlivý a trváci mier, ktorý bude v súlade s medzinárodným právom," povedala francúzska ministerka v súvislosti s konfliktom na Ukrajine.



Colonnová privítala aj štvordňové prímerie vo vojne Izraela s Hamasom, ktoré sa začalo v piatok ráno. "Teraz musíme spolupracovať na riešeniach na humanitárnej i politickej úrovni," dodala.