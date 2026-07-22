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Francúzska ministerka životného prostredia stiahla svoju demisiu
Odchodom sa vyhrážala tiež v súvislosti s rozpočtom svojho ministerstva.
Autor TASR
Paríž 22. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron neprijal v stredu demisiu ministerky pre ekologickú transformáciu Monique Barbutovej a požiadal ju, aby pokračovala vo svojej práci. Barbutová s jeho žiadosťou súhlasila, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Barbutová prijala Macronovu ponuku „vzhľadom na naliehavosť prijímania opatrení proti dôsledkom klimatickej zmeny“, ktoré Francúzsko zasahujú veľmi tvrdo. Zároveň potvrdila svoj nesúhlas s konečnou verziou návrhu zákona o mimoriadnych opatreniach v poľnohospodárstve, ktorý parlament prijal v utorok.
Ako pripomenula agentúra AFP, ide o zákon, ktorý okrem iného za určitých podmienok umožňuje opätovne používať pesticídy acetamiprid a flupyradifurón. Ide o látky povolené v Európskej únii, ale vo Francúzsku sú zakázané.
Nový zákon teraz francúzskej Národnej agentúre pre bezpečnosť potravín, životného prostredia a zdravia pri práci (ANSES) umožní, aby za stanovených podmienok v niektorých sektoroch poľnohospodárstva - vrátane pestovania lieskových orechov a cukrovej repy - povolila používanie týchto pesticídov.
Barbutová pripomenula, že Francúzsko zakázalo v roku 2016 acetamiprid s odvolaním sa na princíp predbežnej opatrnosti a vtedajšie vedecké poznatky. Podľa ministerky obavy z možného vplyvu tohto pesticídu na ľudské zdravie a životné prostredie pretrvávajú aj po desiatich rokoch a nerozptýlili ich ani nové vedecké štúdie.
Acetamiprid tak vo Francúzsku opäť vyvoláva kontroverzie - dochádza k nim rok po rozsiahlych protestoch verejnosti a po petícii proti tzv. Duplombovmu zákonu, ktorý používanie tohto pesticídu umožňoval. Ústavná rada, ktorá dohliada na súlad zákonov s ústavou, však toto ustanovenie neskôr zrušila.
Poslanci vládneho tábora v pondelok v parlamente navrhli, aby vláda sporné ustanovenie z aktuálneho návrhu zákona vypustila. Vláda však ich návrh odmietla.
Barbutová, ktorá bola v minulosti prezidentkou francúzskej pobočky Svetového fondu na ochranu prírody (WWF), svoju demisiu zvažovala aj tento rok v januári, keď nesúhlasila s rozhodnutím vlády opätovne povoliť projekty na prieskum ložísk uhľovodíkov v niektorých zámorských územiach Francúzska.
Odchodom sa vyhrážala tiež v súvislosti s rozpočtom svojho ministerstva. Hoci sa nevyhla ďalším škrtom, podarilo sa jej zachovať úroveň financovania, ktorú považovala za nevyhnutnú, konštatoval denník Le Monde.
Barbutová prijala Macronovu ponuku „vzhľadom na naliehavosť prijímania opatrení proti dôsledkom klimatickej zmeny“, ktoré Francúzsko zasahujú veľmi tvrdo. Zároveň potvrdila svoj nesúhlas s konečnou verziou návrhu zákona o mimoriadnych opatreniach v poľnohospodárstve, ktorý parlament prijal v utorok.
Ako pripomenula agentúra AFP, ide o zákon, ktorý okrem iného za určitých podmienok umožňuje opätovne používať pesticídy acetamiprid a flupyradifurón. Ide o látky povolené v Európskej únii, ale vo Francúzsku sú zakázané.
Nový zákon teraz francúzskej Národnej agentúre pre bezpečnosť potravín, životného prostredia a zdravia pri práci (ANSES) umožní, aby za stanovených podmienok v niektorých sektoroch poľnohospodárstva - vrátane pestovania lieskových orechov a cukrovej repy - povolila používanie týchto pesticídov.
Barbutová pripomenula, že Francúzsko zakázalo v roku 2016 acetamiprid s odvolaním sa na princíp predbežnej opatrnosti a vtedajšie vedecké poznatky. Podľa ministerky obavy z možného vplyvu tohto pesticídu na ľudské zdravie a životné prostredie pretrvávajú aj po desiatich rokoch a nerozptýlili ich ani nové vedecké štúdie.
Acetamiprid tak vo Francúzsku opäť vyvoláva kontroverzie - dochádza k nim rok po rozsiahlych protestoch verejnosti a po petícii proti tzv. Duplombovmu zákonu, ktorý používanie tohto pesticídu umožňoval. Ústavná rada, ktorá dohliada na súlad zákonov s ústavou, však toto ustanovenie neskôr zrušila.
Poslanci vládneho tábora v pondelok v parlamente navrhli, aby vláda sporné ustanovenie z aktuálneho návrhu zákona vypustila. Vláda však ich návrh odmietla.
Barbutová, ktorá bola v minulosti prezidentkou francúzskej pobočky Svetového fondu na ochranu prírody (WWF), svoju demisiu zvažovala aj tento rok v januári, keď nesúhlasila s rozhodnutím vlády opätovne povoliť projekty na prieskum ložísk uhľovodíkov v niektorých zámorských územiach Francúzska.
Odchodom sa vyhrážala tiež v súvislosti s rozpočtom svojho ministerstva. Hoci sa nevyhla ďalším škrtom, podarilo sa jej zachovať úroveň financovania, ktorú považovala za nevyhnutnú, konštatoval denník Le Monde.