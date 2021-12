Francúzska Nová Kaledónia v referende hlasovala proti nezávislosti

Noumea 12. decembra (TASR) - Tichomorské súostrovie Nová Kaledónia bude aj naďalej súčasťou Francúzska, vyplýva z konečných výsledkov referenda, ktoré však skupiny podporujúce nezávislosť bojkotovali. Informovala o tom agentúra AFP.



Proti nezávislosti sa podľa oficiálnych výsledkov vyslovilo 96,49 percenta účastníkov plebiscitu a volebná účasť dosiahla 43,9 percenta.



"Začína sa obdobie prechodu. Oslobodení od binárnej voľby 'Áno' alebo 'Nie', musíme teraz vybudovať spoločný projekt, rešpektujúc dôstojnosť každého (človeka)," reagoval na výsledok francúzsky prezident Emmanuel Macron. "Francúzsko je dnes krajšie, pretože Nová Kaledónia sa rozhodla byť naďalej jeho súčasťou," dodal.



Toto tretie a - v súlade s plánom dekolonizácie dohodnutým v roku 1998 - zároveň posledné referendum of nezávislosti separatisti bojkotovali, pretože podľa nich nebolo v dôsledku koronavírusových obmedzení možné viesť "spravodlivú kampaň". Žiadostiam o presun hlasovania na september 2022 vláda v Paríži nevyhovela.



Tento výsledok môže viesť k zvýšeniu napätia medzi Kanakmi - domorodým obyvateľstvom prevažne podporujúcim nezávislosť - a vo všeobecnosti bohatšími potomkami európskych osadníkov, komentuje AFP.



Neochota francúzskej vlády odložiť konanie referenda na budúci rok bola podľa separatistického hnutie Socialistický front národného oslobodenia Kanakov (FLNKS) "vyhlásením vojny".



Stúpenci nezávislosti pohrozili, že výsledky referenda neuznajú a zaviazali sa, že požiadajú Organizáciu Spojených národov (OSN), aby zrušila jeho platnosť.



Nová Kaledónia je jednou z najväčších zámorských teritórií Francúzska a nachádza sa v nej približne desať percent svetových zásob niklu, ktorý sa používa na výrobu nehrdzavejúcej ocele, batérií a mobilných telefónov.



Zmienená dohoda o dekolonizácii, ktorou sa ukončil krvavý konflikt medzi Kanakmi a potomkami európskych osadníkov, zaručila usporiadanie maximálne troch referend o nezávislosti do roku 2022, ak o to požiada najmenej tretina miestneho zákonodarného zboru.