Francúzska opozícia hrozí vláde zvrhnutím pre škrty v rozpočte

Paríž 16. júla (TASR) - Francúzske opozičné strany pohrozili menšinovej vláde premiéra Francoisa Bayroa vyvolaním hlasovania o nedôvere, ak svoje návrhy škrtov v budúcoročnom rozpočte neprehodnotí. Plány, ktoré predstavil Bayrou v utorok, zahŕňajú okrem iného zrušenie dvoch štátnych sviatkov. TASR o tom informuje podľa správy britského denníka The Guardian.



Zámerom francúzskej vlády je podľa premiéra znížiť deficit z minuloročného 5,8 percenta na menej ako 4,6 percenta v budúcom roku a pod tri percentá do roku 2029. V rámci navrhovaných škrtov by došlo k zmrazeniu väčšiny verejných výdavkov v snahe znížiť aj verejných dlh Francúzska, ktorý predstavuje 3,3 bilióna eur. Vláda očakáva, že ušetrí 43,8 miliardy eur.



Zvrhnutím kabinetu teraz pohrozili viaceré opozičné strany, od ktorých závisí jeho prežitie. Najsilnejšia strana v parlamente, Národné združenie (RN) Mariny Le Penovej, obvinila vládu, že sa „radšej obráti proti Francúzom, ako by mala riešiť problém plytvania“. „Ak François Bayrou nenapraví svoju prácu, zahlasujeme za jeho odvolanie,“ varovala Le Penová v utorok na sieti X. Ešte ešte donedávna tvrdila, že pád vlády by Francúzom neprospel.



Predsedníčka poslaneckého klubu Nepoddajné Francúzsko (LFI) Mathilde Panotová zase prisľúbila, že predloží návrh na vyslovenie nedôvery, pretože Bayrou „vyhlásil sociálnu vojnu“.



„Jedinou možnou cestou je hlasovanie o nedôvere,“ povedal predseda Socialistickej strany (PS) Olivier Faure a odsúdil „sériu násilných opatrení“, ktoré podľa neho povedú k „úplnému zničeniu francúzskeho sociálneho modelu“.



Vláda premiéra Bayroa ustála dosiaľ osem hlasovaní o vyslovení nedôvery, ktoré iniciovali ľavicové strany, avšak nemali podporu RN či socialistov.



V centre kritiky opozície je podľa denníka Le Monde najviditeľnejšie opatrenie pre francúzsku verejnosť - návrh na zrušenie dvoch štátnych sviatkov. Bayrou uviedol ako príklad Veľkonočný pondelok a Deň víťazstva nad fašizmom v Európe, ktorý pripadá na 8. mája. Druhým z nich si pohneval líderku Ekologistov (LE) Marine Tondelierovú. „Ako presne si to máme vyložiť?“ spýtala sa.



Návrhy Bayroua označil Éric Coquerel z krajne ľavicového Nepoddajného francúzska (LFI) za „sociálnu a hospodársku katastrofu“. Jeho stranícky kolega Manuel Bompard zase povedal, že predkladateľ takýchto plánov „brutality voči ľuďom“ bude, „samozrejme, odvolaný“.



Generálna tajomníčka odborovej organizácie CGT Sophie Binetová v stredu vyzvala na „masovú mobilizáciu všetkých odborov“ od septembra proti rozpočtu, ktorý označil za „nielen veľmi nespravodlivý voči pracovníkom, ale aj nebezpečný pre krajinu“.



„Nedostatky“ rozpočtu kritizoval dokonca aj Laurent Wauquiez zo stredopravej strany Republikáni (LR), ktorá väčšinou vládu podporuje.



Návrh budúcoročného rozpočtu by mal byť predstavený v októbri v parlamente, kde Bayrou nemá bez podpory opozície dostatok hlasov na jeho schválenie. Teraz má podľa britského denníka tri mesiace na to, aby sa pokúsil získať svojich oponentov na svoju stranu. Za súčasného stavu vecí sa však zdá pravdepodobné, že bude čeliť návrhu na vyslovenie nedôvery, podobne ako v decembri minulého roka, keď bol zvrhnutý jeho predchodca Michel Barnier, dodal The Guardian.