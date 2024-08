Francúzska polícia je pred kresťanským sviatkom v stave pohotovosti

Paríž 14. augusta (TASR) - Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin vyzval prefektov a políciu na mimoriadnu ostražitosť v súvislosti so zhromaždeniami ľudí pri príležitosti štvrtkového kresťanského sviatku Nanebovzatia Panny Márie, píše TASR.



Ako v stredu informoval web France Info, Darmanin v obežníku rozposlanom v utorok na policajné oddelenia a prefektúry zdôraznil veľmi vysokú úroveň teroristickej hrozby vo Francúzsku, a to aj v súvislosti s blížiacimi sa paralympijskými hrami - od 28. augusta do 11. septembra - i vzhľadom na napätie na Blízkom východe.



V súvislosti so sviatkom Nanebovzatia Panny Márie, ktorý sa slávi 15. augusta, Darmanin vyzval bezpečnostné zložky, aby sústredili svoju pozornosť najmä na bohoslužby, zhromaždenia ľudí, procesie a púte, ktoré sú s týmto náboženským sviatkom tradične spojené.



Darmanin apeloval na vedenie bezpečnostných zložiek na lokálnej úrovni, aby boli v neustálom kontakte s osobami zodpovednými za chrámy a mariánske svätyne. Objasnil, že to organizátorom náboženských podujatí umožní prijať adekvátne preventívne bezpečnostné opatrenia vrátane vizuálnej kontroly prichádzajúcich s cieľom odhaliť podozrivé osoby alebo zaparkované vozidlá.



Vo Francúzsku sa v deň sviatku Nanebovzatia Panny Márie každoročne koná mnoho pútí - vrátane národnej púte do Lúrd, na ktorej sa zvyčajne zúčastňuje niekoľko tisíc ľudí.