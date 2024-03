Francúzska polícia našla kosti chlapca, ktorý sa vlani stratil

Marseille 31. marca (TASR) - Francúzske úrady našli a identifikovali kosti batoľaťa, ktoré vlani v lete zmizlo v malej dedine vo francúzskych Alpách. V nedeľu o tom informoval prokurátor, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Émile, dva a pol ročný chlapec, zmizol bez stopy 8. júla 2023 - v prvý deň letných prázdnin, ktoré trávil so starými rodičmi v dedine Le Vernet na juhovýchode Francúzska.



Dvaja susedia ho naposledy videli kráčať samého po ulici dediny, ktorá sa nachádza v nadmorskej výške 1200 metrov. Do pátracej akcie sa vtedy zapojili stovky policajtov, vojakov aj dobrovoľníkov.



Prokurátor Jean-Luc Blachon uviedol, že polícia bola v sobotu informovaná o náleze kostí neďaleko Le Vernet. Na základe genetických rozborov sa následne dospelo k záveru, že ide o kosti Émila. Prokurátor príčinu smrti nespresnil, podľa neho však experti pokračujú v analýze kostí.



Z pôvodného vyšetrovania nezvestného chlapca sa podľa AFP čoskoro stalo vyšetrovanie možného únosu. Otvorené zostali aj možnosti nehody alebo pádu. Jeho prípad vtedy šokoval celé Francúzsko.



Polícia sa vo štvrtok vrátila do francúzskej dediny, kde uzavrela oblasť a predvolala 17 ľudí vrátane rodiny, susedov a svedkov, aby znovu objasnili posledné chvíle pred zmiznutím Émila. Vo vzduchu lietali drony, aby zachytili zábery z rekonštrukcie udalosti.