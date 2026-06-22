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Francúzska polícia našla počas protidrogovej razie ukradnutého Picassa
Po náleze zatkli 37-ročného muža, ktorý pracoval ako strážnik v parížskej firme skladujúcej cenné umelecké diela.
Autor TASR
Créteil 22. júna (TASR) - Francúzska protidrogová polícia objavila počas rutinnej razie na predmestí Paríža ukradnutý Picassov obraz v hodnote až 15 miliónov eur. Umelecké dielo našla 15. júna na predmestí Ormesson-sur-Marne. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP a denníkov Le Parisien a The Independent.
„K objavu došlo počas prehliadky vykonanej v rámci vyšetrovania obchodovania s drogami,“ uviedla prokuratúra v Créteil, juhovýchodne od Paríža. Ešte v piatok vypočuli pred súdom v súvislosti s prípadom štyri osoby, uviedla prokuratúra.
Po náleze zatkli 37-ročného muža, ktorý pracoval ako strážnik v parížskej firme skladujúcej cenné umelecké diela. Priznal sa, že obraz ukradol v snahe poukázať na bezpečnostné nedostatky v spoločnosti. Dielo tam mala uložené žena zo Singapuru.
Francúzska polícia umelecké dielo bližšie neidentifikovala, uviedla však jeho hodnotu v „desiatkach miliónov“ eur. Podľa francúzskych novín Le Parisien ide o jeden zo série Picassových portrétov jeho milenky Marie-Thérse Walterovej z roku 1937 v hodnote 12 až 15 miliónov eur.
Polícia zaistila tiež 17 kg kanabisu, značkové oblečenie v hodnote 200.000 eur a 7000 eur v hotovosti.
„K objavu došlo počas prehliadky vykonanej v rámci vyšetrovania obchodovania s drogami,“ uviedla prokuratúra v Créteil, juhovýchodne od Paríža. Ešte v piatok vypočuli pred súdom v súvislosti s prípadom štyri osoby, uviedla prokuratúra.
Po náleze zatkli 37-ročného muža, ktorý pracoval ako strážnik v parížskej firme skladujúcej cenné umelecké diela. Priznal sa, že obraz ukradol v snahe poukázať na bezpečnostné nedostatky v spoločnosti. Dielo tam mala uložené žena zo Singapuru.
Francúzska polícia umelecké dielo bližšie neidentifikovala, uviedla však jeho hodnotu v „desiatkach miliónov“ eur. Podľa francúzskych novín Le Parisien ide o jeden zo série Picassových portrétov jeho milenky Marie-Thérse Walterovej z roku 1937 v hodnote 12 až 15 miliónov eur.
Polícia zaistila tiež 17 kg kanabisu, značkové oblečenie v hodnote 200.000 eur a 7000 eur v hotovosti.