Francúzska polícia našla v dome herca Alaina Delona vyše 70 zbraní

Paríž 27. februára (TASR) - Polícia zaistila 72 strelných zbraní v dome francúzskeho herca Alaina Delona, pričom ani na jednu z nich nemal povolenie. Oznámila to v utorok francúzska prokuratúra, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Policajti našli v hercovom vidieckom dome v obci Douchy-Montcorbon asi 135 kilometrov juhovýchodne od Paríža aj strelnicu a vyše 3000 nábojov. Ako uviedol miestny prokurátor Jean-Cedrix Gaux, Delon nemá nijaké povolenie, ktoré by mu umožňovalo vlastniť zbraň.



Hercovo zdravie nie je najlepšie už od prekonania mozgovej mŕtvice v roku 2019 a nedávno sa ocitol v centre rodinného sporu. Domovú prehliadku úrady nariadili po tom, čo si súdom určený úradník počas návštevy nehnuteľnosti všimol zbraň a upozornil na to súd.



Delon (88) si zahral gangstra nosiaceho zbraň v niekoľkých známych filmoch, vrátane snímky Borsalino. Sú mu tiež pripasované zásluhy na vytvorení hollywoodskeho prototypu záhadného racionálne uvažujúceho nájomné vraha vďaka filmu Samuraj z roku 1967.



Od 90. rokov sa Delon vo filmoch objavuje už len zriedkavo. Jeho posledným veľkým vystúpením na verejnosti bolo prevzatie ocenenia Zlatá palma za celoživotné dielo na filmovom festivale v Cannes v roku 2019. V septembri 2021 sa tiež osobne zúčastnil na pohrebe svojho priateľa, francúzskeho herca Jeana-Paula Belmonda.



Minulý mesiac podal Delonov najmladší syn Alain-Fabiens ťažnosť na svoju sestru Anouchka a obvinil ju, že využíva Delonovu slabosť. Rodinné spory sa dostali na verejnosť, keď Delonov najstarší syn Anthony pre francúzsky časopis Paris Match uviedol, že jeho otec je slabý. Herec prostredníctvo svojho právnika však uviedol, že ho slová syna šokovali a podal trestné oznámenie za ohováranie.



Obavy o Delonov zdravotný stav začali narastať po tom, čo vlani jeho tri deti podali trestné oznámenie na hercovu bývalú asistentku a obvinili ju z týrania a ohrozujúceho správania voči Delonovi.