Francúzska polícia vďaka Facebooku včas zasiahla proti útočníkovi

Spoločnosť Facebook podľa predstaviteľa francúzskej vlády ešte v júni súhlasila s tým, že úradom poskytne IP adresy jej používateľov podozrivých z nelegálneho podnecovania k nenávisti.

Paríž 7. augusta (TASR) - Francúzski žandári v stredu oznámili, že sa im počas uplynulého víkendu podarilo zatknúť násilníka a zachrániť jeho obeť vďaka upozorneniu od sociálnej sieť Facebook, prostredníctvom ktorej páchateľ vysielal naživo zábery svojho činu. Informovala o tom agentúra DPA.



Facebook políciu upozornil na živé vysielanie, v ktorom bil muž so strelnou zbraňou v ruke iného muža a vyhrážal sa, že ho zabije. K incidentu došlo v sobotu krátko po 05.00 h SELČ.



Polícia následne dokázala na základe videozáberov na Facebooku rozpoznať a nájsť vo vidieckej oblasti v Bretónsku dom, v ktorom k tomuto incidentu došlo. Do domu vtrhla zhruba o 07.20 h SELČ a zadržala útočníka, ktorého obeť bola v šoku a mala opuchnutú tvár.



Útočníka odsúdili na päťročné väzenie s jedným rokom nepodmienečne po tom, ako sa k činu i jeho streamovaniu priznal.



K incidentu došlo v čase, keď sa francúzske úrady snažia sociálne médiá a internetové firmy primäť, aby viac kontrolovali nezákonný obsah na svojich platformách, píše DPA.



Spoločnosť Facebook podľa predstaviteľa francúzskej vlády ešte v júni súhlasila s tým, že úradom poskytne IP adresy jej používateľov podozrivých z nelegálneho podnecovania k nenávisti, čo v minulosti robila výhradne pri podozrení z detskej pornografie či terorizmu.



Poslanci dolnej komory francúzskeho parlamentu zároveň nedávno schválili návrh zákona, na základe ktorého budú musieť sociálne siete odstraňovať nenávistný obsah do 24 hodín.