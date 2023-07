Demonštranti vo Francúzsku vrazili autom do starostovho domu

Créteil 2. júla (TASR) - Výtržníci vo Francúzsku vrazili v noci na nedeľu autom do domu starostu mesta južne od Paríža. Pri útoku zranili jeho manželku a jedno z ich detí. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Demonštranti "vrazili autom" do domu, keď rodina spala a potom ho "zapálili". "Bol to pokus o vraždu z nevýslovnej zbabelosti," napísal starosta Vincent Jeanbrun na Twitteri.



"Moja žena a jedno z mojich detí boli zranené. Včera večer bol dosiahnutý míľnik v hrôze a hanbe," dodal starosta mesta L'Hay-les-Roses.



Incident sa odohral počas piatej noci násilných nepokojov vo Francúzsku. Vyvolala ich smrť 17-ročného mladíka, ktorého zastrelila policajná hliadka počas dopravnej kontroly.



Polícia túto noc zatkla 719 ľudí, ktorý útočili na policajtov, obchody a zapaľovali autá, informovalo v nedeľu ministerstvo vnútra.



Niekoľko hodín predtým ministerstvo zverejnilo predbežný údaj o 486 zatknutých. Uviedlo, že násilie sa v porovnaní s predchádzajúcou nocou, keď bolo zatknutých približne 1300 ľudí, zmiernilo.