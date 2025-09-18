< sekcia Zahraničie
Francúzska polícia počas protivládnych protestov zadržala 128 ľudí
Autor TASR
Paríž 18. septembra (TASR) - Protesty proti navrhovaným úsporným opatreniam sa vo štvrtok za účasti takmer 250.000 ľudí konajú na vyše 430 miestach vo Francúzsku. Pri sporadických potýčkach s demonštrantmi zadržali 128 osôb, zranenia utrpelo sedem policajtov. Vyplýva to z priebežnej bilancie, ktorú o 14.00 h SELČ zverejnilo francúzske ministerstvo vnútra, informovala televízia BFM.
V obave pred násilnosťami bolo do ulíc francúzskych miest nasadených viac ako 80.000 policajtov a žandárov, ktorých podporovali drony, obrnené vozidlá a vodné delá. Polícia v Paríži a Marseille už použila slzotvorný plyn na rozohnanie zhromaždení, ktoré sa konali skôr ako protivládne pochody a boli povolené.
BFM vo svojom spravodajstve informovala, že vo viacerých veľkých mestách, napr. v Lyone či Marseille, sa medzi účastníkov protivládnych pochodov infiltrovali aj násilníci, často maskovaní.
Okrem toho skupina približne 50 ľudí prenikla na nádvorie ministerstva hospodárstva a financií v Paríži na „happening“, ktorý trval približne 20 minút. Zaobišlo sa to bez škôd a zranení. Ministerstvo však vo svojej reakcii zopakovalo, že hoci je vo Francúzsku zaručená sloboda prejavu a demonštrácií, v žiadnom prípade to nemôže ospravedlniť nezákonné vniknutia do verejných budov.
Ministerstvo školstva informovalo o úplnej blokáde 23 škôl, do 52 ďalších bol vstup obmedzený, nie úplne zakázaný. Nefungovala ani verejná doprava. Zavretých zostalo deväť z desiatich lekární.
Do štrajku vstúpili učitelia, študenti, pracovníci v doprave, nemocničný personál, lekárnici či zamestnanci verejného sektora. Ich cieľom je vyvinúť tlak na nového premiéra Sébastiena Lecornua, aby prehodnotil rozpočtové škrty.
Odborové zväzy podľa agentúry Reuters požadujú zrušenie fiškálnych plánov predchádzajúcej vlády, vyššie výdavky na verejné služby, vyššie dane pre bohatých a zrušenie zvýšenia veku odchodu do dôchodku.
Lecornu ako ústretové gesto už medzičasom zrušil doživotné privilégiá pre bývalých premiérov i verejnosťou odmietaný plán zrušiť voľno počas dvoch štátnych sviatkov.
