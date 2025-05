Francúzska polícia pri razii oslobodila uneseného otca šéfa kryptofirm

Paríž 4. mája (TASR) - Francúzska polícia počas víkendovej razie oslobodila muža, od ktorého syna kryptomilionára chceli únoscovia získať vysoké výkupné. Podľa prokuratúry zatkli štyroch ľudí, TASR informuje podľa agentúry AFP.



Totožnosť muža úrady nezverejnili. Uniesli ho v 14. parížskom obvode vo štvrtok ráno. Štyria muži v lyžiarskych maskách ho tam vtiahli do dodávky. Uviedol to policajt pod podmienkou zachovania anonymity pre AFP.



Vypátrali ho na parížskom predmestí Essonne, kde polícia v sobotu neskoro večer vykonala raziu. "Obeť je pravdepodobne otec muža, ktorý zbohatol v kryptomenách, pričom zločin zahŕňa požiadavku na výkupné," uviedla prokuratúra. Únoscovia požadovali päť až sedem miliónov eur, uviedli noviny Le Parisien.



Zdroj blízky vyšetrovaniu povedal agentúre AFP, že mužovi odsekli prst. "Existovali obavy z ďalšieho zmrzačenia", ak by polícia nezasiahla, uviedol zdroj.



Manželka obete vyšetrovateľom povedala, že jej manžel a bohatý syn, ktorí obaja vlastnili kryptomarketingovú firmu na Malte, boli v minulosti terčom vyhrážok, uviedol policajný zdroj.



Francúzsky minister vnútra Bruno Retailleau „rozhodujúcu“ policajnú operáciu ocenil na sociálnej sieti X.



Únoscovia 21. januára uniesli aj Davida Ballanda, spoluzakladateľa kryptofirmu Ledger a jeho priateľku. Odrezali mu prst a požadovali vysoké výkupné. Na druhý deň ho oslobodili, jeho priateľku našli zviazanú v kufri auta na parížskom predmestí Essonne.



V tomto prípade je vyšetrovaných deväť podozrivých, ich vodcom má byť 26-ročný muž s policajným záznamom za iný únos.