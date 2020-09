Francúzska polícia rozbila čínsky gang dovážajúci lacnú pracovnú silu

Paríž 18. septembra (TASR) - Francúzska polícia rozbila gang čínskych prevádzačov, ktorí do Francúzska privážali na turistické víza svojich krajanov a za biednu mzdu ich nútili pracovať v reštauráciách. S odvolaním sa na vyjadrenie príslušníka polície o tom v piatok informovala agentúra AFP.



Prevádzačská sieť pôsobila v Číne ako cestovná kancelária vydávajúca turistické víza, uviedol Xavier Delrieu, šéf policajného oddelenia, ktoré má na starosti nelegálnu prácu.



Prevádzači svoje obete priviezli do Francúzska, "ubytovali ich a nútili ich pracovať za žalostný plat, a to najmä v čínskych reštauráciách v okolí Paríža", povedal Delrieu.



Podľa odhadov polície priviedla táto sieť v uplynulých troch až štyroch rokoch z Číny do Francúzska zhruba 200 ilegálnych prisťahovalcov. Tí jej za získanie turistických víz zaplatili 5000 eur, pričom mnohí z nich dúfali, že vo Francúzsku neskôr získajú azyl.



Policajný zásah, ku ktorému došlo v utorok v Paríži a okolí, viedol k zatknutiu šiestich mužov a jednej ženy a tiež k skonfiškovaniu približne 20.000 eur v hotovosti a 300.000 eur na bankových účtoch.



Vypátraných bolo aj 11 ilegálnych prisťahovalcov žijúcich v stiesnených bytoch. Tí budú teraz musieť buď opustiť Francúzsko alebo skončia v tzv. zadržiavacích centrách.