Francúzska polícia zasahovala proti párty, jeden muž prišiel o ruku

Paríž 19. júna (TASR) - Mladý muž prišiel o ruku a viacero ďalších ľudí tiež utrpelo zranenia pri zrážkach s políciou, ku ktorým došlo v noci na sobotu na nepovolenej rave tanečnej párty v západnom Francúzsku. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informovali agentúry AP a AFP.



Napätie vypuklo na poli neďaleko bretónskeho mesta Redon v piatok večer, len dva dni predtým, ako Francúzsko zruší nočný zákaz vychádzania. Ten bol v krajine v platnosti počas pandémie koronavírusu viac než osem mesiacov a spôsoboval čoraz väčšiu frustráciu medzi mladými ľuďmi, píše AP.



Policajti nasadili slzotvorný plyn a dostávali sa do potýčok so skupinami násilných účastníkov, ktorí na nich hádzali kovové gule, zápalné fľaše a iné predmety, vyplýva zo záberov na internete i vyjadrení miestnych úradov. Tie odhadli, že na párty prišlo okolo 1500 ľudí, pričom tam zasahovalo 400 policajtov.



Hlavný predstaviteľ francúzskej vlády v Bretónsku, prefekt Emmanuel Berthier obvinil účastníkov z "extrémneho" a "neospravedlniteľného" násilia. Polícii trvalo viac ako sedem hodín, kým dav rozohnali, a z miesta ľudí odvádzali ešte v sobotu ráno. Dvoch zranených policajtov museli previezť do nemocnice.



Podľa Berthiera už prebieha vyšetrovanie nočných udalostí vrátane toho, ako prišiel 22-ročný muž o ruku. Regionálny veliteľ žandárov Pierre Sauvegrain pre stanicu France-Info povedal, že podľa predpokladov muž vzal do ruky predmet, ktorý explodoval.



Miestne úrady v piatok vydali nariadenie, ktorým zakázali konanie rave párty pri Redone. Podobné nelegálne podujatie pri neďalekej obci Lieuron pritiahlo na posledného Silvestra najmenej 2500 účastníkov a tiež tam došlo k početným zatknutiam.



Francúzsko v uplynulých týždňoch postupne ruší obmedzenia zavedené proti šíreniu koronavírusu, keď klesá počet prípadov nákazy a rastú počty zaočkovaných. Zákaz nočného vychádzania, ktorý patrí k najprísnejším a najdlhším v Európe, v krajine zrušia od nedele (20. júna).