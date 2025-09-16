< sekcia Zahraničie
Francúzska polícia sa bojí násilností počas protivládnych protestov
Autor TASR
Paríž 16. septembra (TASR) - Francúzsko sa pripravuje na štvrtkové celoštátne protesty, na ktorých by sa mohlo zúčastniť celkovo do 800.000 ľudí. Očakáva sa, že na výzvu odborov bude dočasne narušená cestná, železničná a letecká doprava a v mnohých školách bude zrušené vyučovanie. Podľa agentúry AFP by sa vo Francúzsku malo vo štvrtok uskutočniť 250 pochodov a zhromaždení, píše TASR.
Bezpečnostný zdroj citovaný touto francúzskou agentúrou upozornil, že rozsah protestov by mohol byť porovnateľný s demonštráciami proti kontroverznej dôchodkovej reforme v roku 2023, na ktorých sa zúčastnilo od 280.000 do vyše milióna ľudí.
Odchádzajúci minister vnútra Bruno Retailleau varoval, že existujú „značné riziká, že (vo štvrtok) dôjde k narušeniu verejného poriadku“ kvôli prítomnosti malých skupín ultraľavičiarov, ktorí sa zrejme budú snažiť infiltrovať medzi účastníkov pochodov.
Retailleau zdôraznil, že poškodzovanie verejných budov nebude tolerované. Varoval aj pred sabotážami a blokádami pre chod štátu dôležitých objektov, ku ktorým by mohlo dôjsť od stredy večera do štvrtkového rána. Do ulíc v celej krajine bude nasadených približne 80.000 policajtov.
Štvrtkové demonštrácie sa uskutočnia po tom, čo prezident Emmanuel Macron minulý týždeň vymenoval za premiéra svojho blízkeho spojenca Sébastiena Lecornua. Lecornuov predchodca François Bayrou stratil dôveru parlamentu, keď sa snažil presadiť úsporný rozpočet, ktorý mal znížiť deficit a zvládnuť rastúci dlh Francúzska.
Keď sa minulú stredu vo Francúzsku konali protesty proti Macronovi a politike jeho vlády, zapojilo sa do nich približne 200.000 demonštrantov. Odbory sa snažia motivovať ľudí, aby aj tento štvrtok vyšli do ulíc a vyjadrili nespokojnosť s politickým patom na francúzskej politickej scéne a rastúcimi životnými nákladmi.
