Vo Francúzsku vypratali veľký tábor migrantov

Grande-Synthe 16. novembra (TASR) - Francúzska polícia v utorok vypratala veľký tábor migrantov, v ktorom žilo asi tisíc ľudí, ktorí dúfali, že sa dostanú do Británie. Informovala o tom agentúra AFP.



Minulý štvrtok preplával na malých člnoch z Francúzska do Británie cez Lamanšský prieliv rekordný počet migrantov – podľa britských údajov 1185, čo Londýn označil za "neprijateľné".



Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin v pondelok v rozhovore pre televíziu CNews Británii odkázal, aby prestala Francúzsko "poučovať" o migrantoch. Británia "by nás mala prestať používať ako boxovacie vrece v rámci svojej domácej politiky", vyhlásil. Darmanin sa následne telefonicky rozprával so svojou britskou rezortnou kolegyňou Priti Patelovou.



V utorok ráno Darmanin oznámil, že polícia "na jeho príkaz" vyčistila tábor v obci Grande-Synthe neďaleko prístavu mesta Dunkerque, ktorý je jedným z hlavných bodov pre odchod migrantov do Británie.



Francúzska polícia pravidelne čistí tábory v okolí miest Calais a Dunkerque a ponúka tamojším migrantom možnosť podať žiadosť o azyl vo Francúzsku a presťahovať sa do rôznych zariadení, čo ale mnohí odmietajú a chcú pokračovať v ceste do Británie, poznamenala AFP.



Darmaninov poradca však pre AFP poprel, že by operácia súvisela s rozhovorom s britskou ministerkou vnútra Patelovou, pričom uviedol, že vypratanie tábora bolo "naplánované na tento dátum" ešte pred ich telefonátom.



Vzťahy medzi Francúzskom a Britániou sú na najhoršej úrovni za posledné desaťročia v dôsledku množstva nezhôd v otázkach od migrantov až po rybolov v Lamanšskom prielive, ale aj v dôsledku sporu, keď Austrália zrušila zmluvy s Francúzskom o nákupe ponoriek.



Austrália v septembri podpísala bezpečnostný pakt AUKUS s Britániou a USA, zahŕňajúci vzájomnú výmenu spravodajských informácií. Austrália vďaka tomuto paktu získa prístup k tajným technológiám, ktoré jej umožnia vyrobiť vlastné ponorky na jadrový pohon.



V dôsledku toho Austrália zrušila zmluvu na nákup naftových ponoriek, ktorú pred piatimi rokmi uzavrela s francúzskou firmou Naval Group. Skutočnosť, že sa Paríž o zrušení zmluvy v hodnote 31 miliárd eur dozvedel iba niekoľko hodín pred zverejnením paktu, viedla k jeho diplomatickej roztržke s Washingtonom, Canberrou a Londýnom.