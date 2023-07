Francúzska polícia vyšetruje úmrtie muža pri nepokojoch v Maresille

Marseille 5. júla (TASR) - Francúzske úrady vyšetrujú smrť mladého muža, ktorého počas nepokojov juhofrancúzskom prístavnom meste v Marseille zrejme zasiahol gumový projektil, aké používa polícia. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry AFP.



K incidentu došlo v noci na nedeľu, počas najväčšej vlny nepokojov. Dvadsaťsedemročný muž spadol z motocykla, stratil vedomie a zakrátko zomrel. Marseillská prokurátorka Dominique Laurensová tvrdí, že muž pravdepodobne utrpel infarkt po "prudkom šoku", ktorý by zodpovedal zásahu gumovým projektilom, aký používa francúzska polícia.



Nemenovaný zdroj z polície pre AFP uviedol, že v blízkosti miesta nehody sa v tom čase nenachádzal nijaký policajt. Vyšetrovatelia sa teraz sa podľa jeho slov snažia zistiť, ako trasou muž išiel. Záchranári, ktorí boli k mužovi privolaní, vyslovili ešte počas víkendu predpoklad, že mu náhle prišlo zle. Dodali, že v okolí nedošlo k žiadnym potýčkam výtržníkov s políciou.



Prokurátorka Laurensová v utorok naopak uviedla, že v oblasti prebiehali výtržnosti aj rabovanie. Zároveň oznámila aj začatie vyšetrovania tohto úmrtia, pri ktorom podľa jej slov bola použitá zbraň. Za "pravdepodobné" označila, že mužovu smrť spôsobil práve zásah gumovým projektilom do hrude.



Presné miesto, v ktorom sa muž počas zásahu nachádzal, však dosiaľ nie je známe. Nevie sa ani to, či sa nejako nezapájal do prípadných potýčok.



Protesty a násilnosti vypukli v celom Francúzsku po tom, ako policajt 27. júna pri kontrole vozidla na parížskom predmestí Nanterre zastrelil 17-ročného mladíka alžírskeho pôvodu Nahela M. Táto udalosť znovu oživila rasové napätie v krajine, ako aj dlhoročnú kritiku prístupu francúzskej polície k príslušníkom menšín.



Odvtedy dochádza každú noc k potýčkam medzi výtržníkmi a políciou. Medzičasom už však prípady násilia ako aj počty zadržaných poklesli.



V noci na stredu zadržala polícia len 16 ľudí, čo je vôbec najnižší počet za uplynulých osem nepokojných nocí. Zapálených bolo v celej krajine 78 áut a osem budov. Poškodená však nebola nijaká policajná stanica a nezranil sa žiaden policajt, uvádza agentúra DPA citujúca zo správy ministerstva vnútra.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyjadril v utorok presvedčenie, že vlna nepokojov už odoznieva. Zároveň však vyzval na ostražitosť v nadchádzajúcich dňoch aj týždňoch.